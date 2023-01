Salariés des particuliers employeurs : entrée en vigueur au 1er janvier d'une indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite

Mode d'emploi

(Boursier.com) — Grâce à la nouvelle convention collective nationale du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, les salariés et assistants maternels partant volontairement à la retraite pourront bénéficier d'une indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, financé par un mécanisme inédit de mutualisation, à compter du 1er janvier 2023, dès lors qu'ils remplissent les conditions requises.

Si le dispositif existait déjà pour les salariés du particulier employeur, il est désormais plus avantageux et également ouvert aux assistants maternels. Il prend en compte l'ensemble de la carrière dans la branche, quel que soit le métier exercé, y compris avec des interruptions de carrière.

La mise en place de cette indemnité, à l'initiative de la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs de France), et négociée avec les organisations syndicales du secteur, est rendue possible grâce à un système de mutualisation inédit en France permettant un versement de l'indemnité par un organisme assureur choisi par les partenaires sociaux réunis au sein de l'APNI (association paritaire en charge de de la mise en oeuvre des droits sociaux des salariés). Il est à noter que ce dispositif singulier n'a pas d'équivalent puisque le ou les derniers employeurs ne supporteront plus seuls la charge de cette indemnité...

Mode d'emploi

Dans le détail, cette indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est financée, de manière mutualisée, par une contribution à la charge des particuliers employeurs, assise sur les salaires versés aux salariés du secteur qu'ils emploient.

Cette contribution est précomptée par les organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, sur délégation de l'association paritaire créée, aux termes de l'accord du 19 décembre 2018, dénommée APNI, pour assurer le versement des indemnités de départ volontaire à la retraite aux salariés éligibles, au nom et pour le compte des particuliers employeurs. Cette mutualisation permet ainsi de garantir un mécanisme de solidarité entre les particuliers employeurs au service d'une effectivité des droits des salariés du secteur. Ce n'est pas le dernier employeur d'un salarié qui part en retraite qui verse l'indemnité mais l'ensemble des employeurs.

C'est un élément important de simplification pour les particuliers employeurs. A titre d'illustration, pour un salaire brut mensuel de 500 euros, la cotisation mensuelle à acquitter par le particulier employeur est de : 0,6% x 500 euros = 3 euros.

800.000 emplois seront à pourvoir

A l'heure où près d'un salarié sur deux du secteur sera en âge de liquider potentiellement ses droits à la retraite d'ici 2030 et où près de 800.000 emplois seront à pourvoir, la question des “métiers en tension” revient au coeur du débat public...

L'instauration de cette indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite représente une avancée sociale majeure qui concourt à renforcer l'attractivité du secteur pour attirer de nouveaux salariés et à améliorer le pouvoir d'achat des salariés.

Les points clés à retenir

A compter du 1er janvier 2023,tous les salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile partant volontairement à la retraite, y compris les assistants maternels, pourront, sous conditions, bénéficier de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

Cette indemnité sera versée une seule fois par salarié...

Le salarié devra justifier d'une période d'emploi minimale auprès de particuliers employeurs, au cours de sa carrière (cette période d'emploi devra être de 10 années continues ou discontinues, dont 5 années en fin de carrière).

La demande de versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite devra être formulée auprès de l'organisme assureur (IRCEM Prévoyance), à l'aide du formulaire prévu à cet effet, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives et sous réserve des délais impartis. Le salaire de référence correspond au salaire moyen perçu par le salarié au cours des mois qui précèdent son départ volontaire à la retraite...