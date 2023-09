Salaires : un dossier épineux pour les employeurs

Une rémunération trop basse demeure la première raison de rejet d'une offre d'emploi, citée par 66% des salariés

(Boursier.com) — La tension continue de croître entre les attentes des candidats et les intentions des employeurs dans l'épineux dossier des salaires. Une étude du cabinet Robert Half publiée mercredi montre que l'écart de perception se creuse : si 35% des employeurs français s'inquiètent du manque de compétitivité des salaires proposés pour attirer les talents dans leur entreprise, le pourcentage est bien plus élevé dd côté des salariés (à 49 %).

Une rémunération trop basse demeure la première raison de rejet d'une offre d'emploi, citée par 66% des salariés sondés, loin devant une mauvaise localisation de l'entreprise (49%) ou un mauvais contact durant le processus de recrutement (40%). L'écart de perception et l'insatisfaction des salariés se mesure aussi vis-à-vis des augmentations : 28% des employés pensent que leur entreprise n'augmentera pas les salaires dans les 12 prochains mois, contre 14 % des employeurs.

Dilemne

Pour les employeurs, s'aligner semble de plus en plus compliqué : ils sont 21% à affirmer que leur entreprise ne pourra pas augmenter les salaires plus qu'elle ne l'a déjà fait et 19% se disent face à un dilemme, entre assurer la stabilité de l'entreprise ou aider les collaborateurs à faire face à l'inflation. Par ailleurs, 18 % des employeurs indiquent prévoir de réduire les frais généraux de l'entreprise pour pouvoir réaliser des augmentations.

Que peuvent espérer les salariés ? Selon Robert Half, 27% des patrons ont l'intention d'augmenter les salaires de façon forfaitaire en pourcentage (par exemple, 3% pour tous les collaborateurs). D'autres (22%) se contenteront de proposer des augmentations en fonction des performances et 21% de proposer des augmentations proportionnellement à l'inflation.

Difficultés de recrutement

"La tension entre les attentes des salariés et candidats, qui se sentent toujours en position de force sur le marché du travail, et les contraintes des employeurs, confrontés à des perspectives plus incertaines, apparaît plus forte que jamais. Si employeurs et employés ne parviennent pas à un terrain d'entente, les difficultés de recrutement ne pourront que continuer à croître. A ce titre, un outil tel que le Guide des Salaires Robert Half, qui donne un accès objectif àla réalité des pratiques sur le marché, constitue un atout précieux aussi bien pour les recruteurs que les candidats, afin d'échanger sur des bases tangibles ", analyse Matthieu Imbert-Bouchard, Managing Director Robert Half International France.