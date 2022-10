Salaires : Philippe Martinez appelle "à amplifier les mouvements de grève"

"Nous allons proposer aujourd'hui qu'il y ait un nouvel appel, dans la suite de ce que nous avons fait le 29 septembre, à grève et manifestation dès la semaine prochaine dans toutes les entreprises publiques comme privées", a-t-il affirmé.

(Boursier.com) — Alors que la situation reste au point mort chez TotalEnergies, les grévistes ayant refusé mercredi une proposition de la direction pour lever les blocages de dépôts de carburants, après une première réquisition lancée par le gouvernement chez Esso-ExxonMobil, autre groupe pétrolier touché par le mouvement de contestation en France, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a réitéré ce jeudi son soutien aux grévistes. Il a appelé à "amplifier ces mouvements de grève qui existent déjà" et à les amplifier dans l'ensemble des professions, sur la question des salaires.

"On parle beaucoup de Total et Exxon, mais il y a beaucoup de grèves dans ce pays sur la question des salaires", a-t-il fait remarquer sur 'BFMTV', citant "Safran, Dassault, Stellantis" et "dans l'agroalimentaire". Le leader cégétiste s'est toutefois refusé à utiliser les termes "grève générale", estimant dans le même temps que "dans toutes les entreprises, il faut qu'on décide d'actions".

"Nous allons proposer aujourd'hui qu'il y ait un nouvel appel, dans la suite de ce que nous avons fait le 29 septembre, dès la semaine prochaine à grève et manifestation dans toutes les entreprises publiques comme privées", a-t-il expliqué, précisant que "la journée de mardi est sur la table".

Les cheminots "en train de discuter de modalités"

Venu soutenir mercredi les grévistes d'ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime), où des salariés ont été réquisitionnés, le secrétaire général de la CGT a déjà demandé aux salariés des autres professions, "ceux qui sont déjà en grève" et "ceux qui n'y sont pas encore" à amplifier les mobilisations "dans les prochains jours". Il a notamment évoqué la grève en cours des salariés chargés de la maintenance dans les centrales nucléaires et les cheminots qui étaient "en train de discuter de modalités".

Philippe Martinez a également indiqué avoir déposé un référé contre cette réquisition, jugeant cette décision "scandaleuse". "Je peux vous annoncer que demain nous irons en référé pour soutenir tous les salariés qui sont réquisitionnés", a-t-il prévenu.

Bruno Le Maire appelle TotalEnergies à "augmenter les salaires"

Alors que la CGT a annoncé la poursuite de la grève sur cinq sites, TotalEnergies a affirmé de son côté que les conditions n'étaient pas réunies pour organiser des négociations sur les salaires en l'absence de progrès sur le déblocage des expéditions dans les dépôts et les raffineries de pétrole en France, tout en annonçant le versement d'une prime exceptionnelle représentant un mois de salaire à tous ses salariés dans le monde. Le groupe se dit en outre disposé à envisager un budget pour les augmentations salariales 2023 sur la base de l'inflation 2022... Evoquant l'inflation élevée et les profits engrangés par TotalEnergies à la faveur de la flambée des cours du pétrole, la CGT réclame pour sa part des négociations sur des augmentations immédiates et rétroactives pour 2022.

Le gouvernement a pour sa part de nouveau appelé jeudi TotalEnergies et la CGT à négocier, appelant le groupe à augmenter les salaires et la centrale syndicale à cesser de bloquer dépôts et raffineries. TotalEnergies "doit augmenter les salaires [...] il faut que le partage de la valeur soit équitable", a appelé Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, sur 'RTL'.