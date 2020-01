Salaires : les entreprises doivent "aussi faire leur part", selon Bruno Le Maire

"Les entreprises doivent garantir un meilleur partage de la valeur et s'engager dans cette voie-là quand leurs résultats économiques sont au rendez-vous", a affirmé le ministre de l'Économie, lors de ses voeux aux acteurs économiques.

(Boursier.com) — Le gouvernement a fait sa part, les entreprises doivent faire la leur... Lors de ses voeux aux acteurs économiques et à la presse, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a appelé les entreprises à augmenter les salaires, rappelant que le gouvernement a de son côté déjà revalorisé la prime d'activité, baissé l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros et défiscalisé les heures supplémentaires.

Selon le ministre, "les pouvoirs publics ont fait leur part du chemin pour faire en sorte que tous ceux qui ont des salaires modestes vivent mieux de leur salaire".

"Je souhaite ainsi que les entreprises fassent aussi leur part. Les entreprises doivent garantir un meilleur partage de la valeur et s'engager dans cette voie-là quand leurs résultats économiques sont au rendez-vous", a-t-il ajouté.

Négociations salariales et accords d'intéressement

Bruno Le Maire a d'ailleurs indiqué que ces hausses de salaires peuvent être rendues possibles par "des négociations salariales notamment dans les branches qui connaissent des difficultés de recrutement", et où les salaires sont parfois proches du niveau du Smic.

Il a également appelé les entreprises à mettre en place des accords d'intéressement, dont la mise en oeuvre a été simplifiée. "Ces accords sont désormais plus simples et peuvent être signés pour un an seulement. Ils peuvent conclus de manière unilatérale par l'employeur qui ne voudrait pas avoir à consulter ses salariés", a-t-il rappelé.

Élaboration d'un "pacte productif"

Par ailleurs, Bruno Le Maire a tenu à indiquer que l'élaboration d'un "pacte productif" est toujours en cours. Il doit d'ailleurs notamment passer par une baisse progressive des impôts de production à partir de l'an prochain.

L'objectif principal de ce pacte : "le plein emploi pour 2025", a rappelé le ministre. "Il répond à la nécessité de conjuguer production et décarbonation de notre économie", a-t-il ajouté. Après des mois de consultations, Emmanuel Macron détaillera les grandes orientations de ce plan fin janvier/début février.