Salaires : appel à la grève le 17 mars

(Boursier.com) — "Augmenter les salaires maintenant !"... Après une journée de manifestations fin janvier qui avait mobilisé "plus de 150.000" personnes, la CGT et l'Unsa ont appelé à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles le 17 mars, afin demander une hausse des salaires, des bourses destinées aux étudiants, ainsi que des pensions pour les retraités...

"Le 27 janvier dernier, plus de 170 manifestations portaient la revendication d'une augmentation des salaires et des pensions, à l'appel des organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF et VL", rappelle la CGT dans un communiqué.

"L'UNSA se joint à elles pour appeler à une nouvelle journée de grève et de manifestations interprofessionnelles le 17 mars" prochain, indique également l'organisation syndicale...

Hausse de l'inflation de 2,8% en décembre

Le mois dernier, la CGT rappelait que l'inflation avait atteint 2,8% en décembre 2021. "Le prix de l'énergie à augmenté de 18,6%" et "les produits alimentaires de première nécessité ont également vu leur coût augmenter de manière importante", soulignait-elle.

"Sous la présidence d'Emmanuel Macron, les 1% les plus riches ont vu leur niveau de vie augmenter de 2,8% en moyenne, quand les 5% des ménages les plus modestes ont perdu jusqu'à 0,5% de leur pouvoir d'achat", dénonce aussi le syndicat...

"Une augmentation générale des salaires"

La hausse des prix s'est en plus accrue avec la guerre en Ukraine. Alors qu'elle s'est accélérée en février en France pour s'établir à 3,6% sur un an, l'inflation devrait continuer à grimper dans les prochains mois.

Ainsi, pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, la CGT défend une augmentation générale des salaires dans le secteur privé et des traitements dans la fonction publique, en commençant par les plus bas salaires...