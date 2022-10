Salaire : difficile d'en parler avec ses collègues

Peu à l'aise pour en parler au bureau, les Français estiment cependant que cette transparence permettrait de réduire les inégalités.

(Boursier.com) — "Et toi, combien tu gagnes ?"... La question ne serait plus vraiment un tabou aux yeux des Français, et depuis quelques jours, le hashtag #BalanceTonSalaire est d'ailleurs très populaire sur les réseaux sociaux, des personnalités et des anonymes n'hésitant pas à dire combien ils touchent, fiche de paie à l'appui.

Plus de huit Français sur dix se disent à l'aise pour parler de leur salaire, selon une étude Yougov réalisée pour le site Talent.com. Ils sont sept sur dix à déclarer pouvoir en parler facilement avec leur famille, et 57% avec leurs amis. Mais les choses se corsent un peu avec les collègues, puisque le chiffre tombe à 47%.

Je suis fatigué de cette accusation de “m'être augmenté de 52%” - voici la vraie évolution de ma rémunération depuis 2017 - elle est constante sauf 2020 car j'ai volontairement amputé mon salaire et ma part variable a normalement baissé avec les résultats de #totalenergies l https://t.co/QdqtVuwuew pic.twitter.com/BYIgxaX4VD >— Patrick Pouyanné (@PPouyanne), via Twitter

Transparence

"Néanmoins, dans un souci de transparence, près des deux tiers des actifs interrogés seraient à l'aise pour qu'on communique à leurs collègues leur niveau de salaire (64%). L'étude montre qu'en général les moins de 24 ans sont tout de même plus enclins sur ce principe de transparence (82% contre 64% des plus de 45 ans)", détaillent les auteurs du sondage.

La transparence des salaires aiderait à réduire les inégalités salariales, selon 79% des répondants. Principaux avantages : limiter les écarts de salaire inexplicables (40%) et pousser les employeurs à être plus justes (40%).

Diminuer les écarts

Révéler ces données permettrait également de diminuer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, selon un salarié sur trois. Près d'un quart "indique que cette politique éviterait des augmentations arbitraires et déclare que ce serait un gage de confiance entre l'employeur et ses collaborateurs", écrit Yougov.

La même étude réalisée en 2021 avait déjà montré que la transparence constitue même un élément de marque employeur : rendre public les salaires pratiqués par une entreprise influerait sur l'envie d'y travailler de sept candidats sur 10.