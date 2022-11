Saisies et confiscations : Près de 1,4 ME récoltés lors de la dernière vente aux enchères pour le compte de la Douane

Le Domaine (DNID-DGFIP) organise tous les ans une centaine de ventes aux enchères : biens d'occasion des organismes publics, véhicules de fourrières, saisies et confiscations, successions vacantes, objets trouvés...

(Boursier.com) — Véhicules , montres, bijoux, lingots, maroquinerie... la vente aux enchères exceptionnelle des biens saisis par la Douane a rapporté 1.358.973 millions d'euros. 900 participants sur place à Bercy, 5.000 inscrits en ligne, dont 350 depuis l'étranger se sont disputés les 350 lots mis en vente...

"Les services douaniers luttent quotidiennement contre tous les trafics illicites qui menacent notre territoire et notre société, afin de protéger les citoyens et l'environnement. Ils contribuent également à l'attractivité des ports et des aéroports et accompagnent les entreprises françaises dans leurs opérations à l'international" rappelle Bercy.

Prix adjugés de quelques lots