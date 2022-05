Ryanair : une arnaque aux faux billets d'avion sur Facebook !

Une page baptisée "Ryanair France" promet des billets gratuits en échange d'un commentaire...

(Boursier.com) — Une offre un peu trop alléchante... Depuis quelques jours, une page Facebook, baptisée "Ryanair France", arborant les couleurs de la compagnie aérienne low-cost, promet des billets d'avion gratuits en échange d'un simple commentaire. Alors qu'elle cumule déjà plus de 400.000 réponses, ce "jeu concours" était en fait une arnaque !

Créée le 16 mai dernier, la page avait publié le message suivant : "Nous avons décidé de célébrer notre 50e anniversaire en offrant 2 billets gratuits à tous ceux qui tapent 'fait' avant 18h jeudi". La compagnie irlandaise n'a en réalité que 38 ans...

Plusieurs signaux permettaient de déceler une arnaque : la fausse page Facebook compte plus de 24.000 abonnés et un seul message, tandis que la page officielle de la compagnie aérienne enregistre plus de 5 millions. Celle-ci présente d'ailleurs un badge bleu, permettant de confirmer son authenticité.

Un formulaire incitant à renseigner ses données personnelles

Les personnes ayant répondu "fait" à la publication ont reçu la réponse suivante : "Bonjour. Votre bon est en cours de traitement, vous devez d'abord terminer notre processus de validation. Pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton bleu 'S'inscrire' situé en haut de notre page. Merci pour votre participation".

La fausse page Ryanair tente en fait d'inciter les utilisateurs à cliquer sur un lien affiché sous sa bannière, pour les rediriger vers un formulaire. Les victimes sont invitées à renseigner leurs données personnelles (nom, prénom, adresse mail et code postal...).

Aucune sanction décidée

Comme le rapporte 'BFMTV', le formulaire est hébergé par Toleadoo GmbH. Plusieurs avis Google liés à cette entreprise allemande évoquent des tentatives d'escroquerie... Mercredi soir, l'adresse partagée par la fausse page Ryanair semblait avoir évolué, renvoyant alors vers une fausse loterie "sponsorisée par Amazon" et la promesse d'un iPhone 13 Pro gratuit. Malgré la diffusion massive de la fausse page, Facebook n'a pour l'heure pris aucune sanction.

A noter que l'arnaque aux faux billets d'avion était déjà connue sur Facebook. En 2018, une même offre promettait des billets gratuits à l'occasion des 34 ans de Ryanair...