Ryanair accusé d'utiliser la reconnaissance faciale de manière abusive

Noyb, association autrichienne qui milite pour la protection de la vie privée, a saisi l'Autorité chargée de la protection des données en Espagne.

(Boursier.com) — Alors que Ryanair demande à certains de ses clients de se soumettre à un "processus de vérification" impliquant une reconnaissance faciale, l'association autrichienne qui milite pour la protection de la vie privée, Noyb, a déposé ce jeudi une plainte contre la compagnie à bas coût irlandaise, l'accusant de ne pas respecter les droits de protection des données des clients en raison de l'utilisation de ce procédé jugé "invasif".

"Il n'y a aucune justification raisonnable pour que Ryanair mette en place ce système. Au lieu de cela, il semble que la compagnie aérienne viole volontairement le droit de ses clients à la protection des données afin d'obtenir un avantage concurrentiel déloyal", explique l'organisation de protection de la vie privée, similaire à La Quadrature du Net et Digitalcourage, dans un communiqué.

Noyb, dirigé par l'activiste autrichien Max Schrems, a déposé la plainte auprès de l'Autorité chargée de la protection des données en Espagne, au nom d'une plaignante qui a réservé un vol Ryanair par l'intermédiaire de l'agence de voyage en ligne eDreams, basée à Barcelone.

Les données biométriques utilisées

"Ils disposent déjà de vos coordonnées pour vous envoyer le lien vers le processus de 'vérification'", a souligné Romain Robert, directeur de programme chez Noyb. "Une vérification des coordonnées via la biométrie n'a pas non plus beaucoup de sens : votre adresse électronique n'est pas imprimée sur votre visage ou dans votre passeport. Le processus de vérification de Ryanair ressemble à une nouvelle tentative de compliquer la vie des voyageurs et des concurrents pour augmenter les profits", a-t-il estimé.

Today, @NOYBeu filed a complaint against Ryanair. Europe's biggest airline requires customers booking via non Ryanair apps or websites to go through a “verification process” involving invasive facial recognition without legal justification.https://t.co/lQmbYCjOKX >— Romain Robert (@TetsuwanAstro), via Twitter

L'association a également rappelé que "les systèmes de reconnaissance faciale utilisent les données biométriques des personnes - une catégorie spécialement protégée par la loi". "Les autorités européennes de protection des données affirment même que la reconnaissance faciale peut présenter des 'risques inacceptables' pour les personnes", a-t-elle prévenu, soutenant que Ryanair "l'utilise pour ses vérifications en ligne douteuses".

Un processus confié à GetID

Noyb précise, par ailleurs, que la compagnie aérienne confie ce processus à une société externe nommée GetID. "Cela signifie que les clients doivent confier leurs données biométriques à une entreprise dont ils n'ont jamais entendu parler ou avec laquelle ils n'ont jamais eu de contrat", a pointé l'organisation.

La compagnie aérienne irlandaise, la plus importante d'Europe en termes de nombre de passagers, explique sur son site internet que, pour se conformer aux exigences de sécurité et de sûreté, elle doit vérifier l'identité des passagers qui réservent auprès d'agences de voyage, car ces derniers ne fournissent souvent pas à Ryanair les coordonnées et les informations de paiement de leurs clients.

Deux alternatives sont néanmoins proposées aux passagers pour éviter la vérification par reconnaissance faciale. Ils peuvent se présenter au moins deux heures avant le départ ou soumettre préalablement un formulaire avec une photo de leur passeport ou carte d'identité nationale. Selon la compagnie, cette procédure peut prendre jusqu'à sept jours.