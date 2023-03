Russie : Credit Suisse et UBS soupçonnées d'avoir contourné les sanctions

La justice américaine enquête...

(Boursier.com) — Credit Suisse et UBS font à nouveau la Une de l'actualité en cette fin de semaine... L'agence Bloomberg a rapporté que les deux banques suisses faisaient partie des établissements visés par une enquête du département américain de la Justice, pour déterminer si elles ont potentiellement aidé des oligarques russes à se soustraire aux sanctions.

Les demandes d'information de la justice américaine ont été envoyées avant la crise qui a fait tomber le Credit Suisse et a abouti au projet de rachat par sa grande rivale UBS. Des citations à comparaître ont également été adressées aux employés de certaines grandes banques américaines. L'enquête vise à identifier quels employés de banque ont traité avec des clients sanctionnés et comment ces clients ont été contrôlés au cours des dernières années, selon Bloomberg.

A la bourse de Zurich, ces informations font flancher les actions UBS et Crédit Suisse d'environ 5% vendredi, et pèsent sur tout le secteur bancaire en Europe...

Grandes fortunes russes

Avant que l'invasion russe de l'Ukraine n'entraîne de nouvelles sanctions, le Credit Suisse était connu pour s'occuper de grandes fortunes russes. "À son apogée, la banque gérait plus de 60 milliards de dollars pour les clients russes, qui ont généré entre 500 et 600 millions de dollars de revenus par an", écrit l'agence de presse Bloomberg.

Au moment où il a cessé ses activités avec ces particuliers en mai 2022, le Credit Suisse détenait environ 33 milliards de dollars pour eux, 50% de plus qu'UBS, malgré les activités de gestion de patrimoine plus importantes de ce dernier. Après le rachat en urgence de Credit Suisse, UBS pourrait donc regarder de plus près la liste de clients suivis par son rival...