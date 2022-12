Royaume-Uni : les premières pièces de monnaie à l'effigie du roi Charles sont en circulation !

9,6 millions de nouvelles pièces seront initialement mises en circulation, tandis que que celles à l'effigie d'Elizabeth resteront valables et seront remplacées progressivement.

(Boursier.com) — Charles III sera couronné officiellement le 6 mai prochain... En attendant, les premières pièces de monnaie à son effigie sont entrées en circulation jeudi au Royaume-Uni, selon un communiqué officiel. Les bureaux de poste du pays vont recevoir 4,9 millions de ces nouvelles pièces d'une valeur de 50 pence (environ 60 centimes d'euros).

Royal Mint, l'organisme chargé de frapper la monnaie britannique, rappelle que le visage du nouveau roi est tourné dans la direction opposée à celle du monarque qui l'a précédé. Charles regarde donc vers la gauche. Son portrait a été créé par le sculpteur britannique Martin Jennings et a été personnellement approuvé par le roi Charles...

Today is a new era in British coinage. The first circulating 50ps featuring King Charles III's first coin portrait by Martin Jennings are entering circulation. We'll be sending 4.9 million to 9,452 @PostOffice branches throughout December - so keep an eye on your change! pic.twitter.com/M6Mv607TK0 — The Royal Mint (@RoyalMintUK), via Twitter

Les billets en 2024

L'autre face de la pièce "commémore la vie et l'héritage de feu Sa Majesté la reine Elizabeth II", peut-on lire dans un communiqué. Il s'agit d'un dessin qui figurait à l'origine sur la couronne du début de règne en 1953 et comprend les armoiries royales et un emblème des pays britanniques : rose (Angleterre), chardon (Ecosse), trèfle (Irlande) et poireau (Pays de Galles).

Selon Royal Mint, 9,6 millions de nouvelles pièces seront initialement mises en circulation, tandis que celles à l'effigie d'Elizabeth resteront valables et seront remplacées progressivement.

Quelque 27 milliards de pièces sont actuellement en circulation au Royaume-Uni. Les premiers billets de banque représentant Charles entreront en circulation mi-2024...