Royaume-Uni : l'inflation pourrait faire bondir le nombre de décès précoces

La crise pourrait réduire les écarts de richesse et les écarts dans la santé, estime une étude.

(Boursier.com) — La crise du coût de la vie risque d'entraîner des milliers de décès prématurés au Royaume-Uni et d'élargir considérablement l'écart de richesse et de santé entre les plus riches et les plus pauvres, suggère une étude.

Des millions de Britanniques ont été durement touchés par des niveaux d'inflation inédits depuis les années 1970, en raison de la guerre en Ukraine, du Covid, du Brexit et de la politique économique. Les ménages les plus pauvres ont été les plus touchés, car ils consacrent une plus grande proportion de leurs revenus à l'énergie, dont le coût a grimpé en flèche.

Plusieurs scénari

Selon une étude publiée dans la revue BMJ, les décès prématurés (qui concernent les personnes mourant avant d'atteindre 75 ans) augmenteront de 6,5% cette année en raison de la crise du coût de la vie, avec 30 décès supplémentaires pour 100.000 personnes. L'étude s'est concentrée sur l'Écosse, mais les chercheurs de Public Health Scotland et de l'Université de Glasgow ont déclaré que "des effets similaires sont probables dans tout le Royaume-Uni".

Pour atténuer l'impact de la crise du coût de la vie, le gouvernement britannique a introduit une garantie universelle du prix de l'énergie (EPG) et des coups de pouce ciblés pour les ménages les plus pauvres. Les chercheurs ont élaboré plusieurs scénarios : sans aucune mesure d'atténuation, l'inflation augmentera les décès prématurés de 5% dans les zones les moins défavorisées et de 23% dans les zones les plus défavorisées. Avec les aides du gouvernement, ces chiffres tomberaient entre 3% et 16%, et l'ajout de l'aide au coût de la vie les réduirait entre 2% et 8%.