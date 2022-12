Royaume-Uni : des aéroports londoniens contraints d'annuler des vols à cause de la neige

A l'aéroport de Stansted, tous les vols ont été suspendus. Heathrow et Gatwick ont également annoncé des annulations ou des retards...

(Boursier.com) — Perturbations sur le trafic aérien britannique... Alors qu'une alerte météo a été mise en place pour l'Ecosse, Londres et le sud-ouest de l'Angleterre jusqu'à ce lundi matin, plusieurs aéroports de la capitale britannique ont été contraints de fermer leurs pistes et annuler de nombreux vols, comme l'a rapporté la 'BBC'.

Selon le média britannique, tous les vols ont été suspendus à l'aéroport de Stansted, très largement utilisé par Ryanair. "Notre piste est temporairement fermée pendant que nous procédons au déneigement", a indiqué dimanche soir sur son compte Twitter l'aéroport situé dans le nord de Londres, prévenant que des vols sont "susceptibles de connaître des perturbations" en raison "de mauvaises conditions météorologiques". Son site internet indique que de nombreux vols prévus ce lundi matin sont annulés.

Deux autres aéroports de Londres, Heathrow et Gatwick, ont également annulé ou retardé des vols alors que la neige et la glace ont recouvert le Royaume-Uni. Dans le détail, plus de 50 vols n'ont pas pu décoller ou atterrir à Heathrow dimanche, le brouillard verglaçant ayant entraîné des restrictions de contrôle du trafic aérien.

De nouvelles perturbations ce lundi

De son côté, l'aéroport de Londres Gatwick, qui se situe dans le sud de capitale, a dû fermer l'une de ses pistes pendant deux heures, en attendant qu'elle soit déneigée et sécurisée, entraînant de nombreuses complications, dont des vols détournés à Amsterdam, Paris et Manchester.

"Nous faisons tous les efforts pour ramener ces vols à Gatwick ce soir", a indiqué un porte-parole, précisant que "les conditions météorologiques glaciales devraient se poursuivre ce soir [lundi] et pourraient causer de nouvelles perturbations à l'aéroport". "Il est conseillé aux passagers voyageant ce soir et demain de vérifier leur statut de vol auprès de la compagnie aérienne - ainsi que les conditions de voyage locales - avant de partir pour l'aéroport", a-t-il ajouté.

Des pistes fermées à l'aéroport de Manchester

La compagnie aérienne low cost Ryanair a également prévenu sur Twitter qu'"à cause de sévères chutes de neige sur le Royaume-Uni, les pistes de Stansted et Gatwick ont été temporairement fermées cette nuit, perturbant tous les vols prévus au départ".

Selon la 'BBC', l'aéroport de Manchester a fermé samedi deux pistes en raison de "fortes chutes de neige", affectant des dizaines de vols. Certains passagers se sont plaints dimanche d'un manque d'information des compagnies aériennes sur les annulations. D'autres ont expliqué qu'ils n'avaient pas pu descendre des avions en raison des conditions glaciales.