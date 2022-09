Royaume-Uni : Bruno Le Maire craint un "véritable désastre" économique

"Je ne suis pas inquiet de la situation de la zone euro", mais "je suis inquiet de la situation britannique", a affirmé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

(Boursier.com) — La semaine dernière, le nouveau gouvernement britannique de la conservatrice Liz Truss a dévoilé une série de mesures budgétaires, mêlant aides massives aux factures énergétiques en pleine crise du coût de la vie et baisses d'impôts, ciblant les plus aisés. Le coût de ce plan de dépenses massif n'a pas été pleinement dévoilé, mais il fait déjà craindre un sérieux dérapage des finances publiques.

Depuis la présentation de ce plan, la livre s'est effondrée au plus bas historique et les rendements des emprunts d'Etat britanniques ont flambé, contraignant la Banque d'Angleterre à intervenir en urgence sur les marchés, alors que la dirigeante conservatrice a affirmé être prête à prendre des mesures "controversées" et à s'y tenir...

Ce vendredi, le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est dit "inquiet" de la situation économique britannique. "Je ne suis pas inquiet de la situation de la zone euro", mais "je suis inquiet de la situation britannique", a confié sur 'Europe 1' le locataire de Bercy, jugeant que dans la situation actuelle, les "annonces spectaculaires" comme celles de Downing Street "ne marchent pas"...

Ces annonces "perturbent le marché"

Pire encore, de telles annonces "perturbent le marché", elles "perturbent les équilibres financiers" et cela "conduit à un véritable désastre", a regretté le ministre de l'Economie, soulignant qu'en France, "nous gardons des taux d'intérêt qui restent raisonnables" et "assez proches des taux allemands". "Il y a de la constance dans la politique économique et financière de la France", a-t-il ajouté...

Le Fonds monétaire international (FMI) et l'agence de notation Moody's avaient accru, en début de semaine, la pression sur Londres, en soulignant que la stratégie budgétaire du gouvernement de Liz Truss risquait de creuser dangereusement les déficits et de saper la crédibilité du pays.

Jeudi, la Première ministre britannique a assuré que son projet de budget, qui a plongé le Royaume-Uni dans une tourmente financière, "était le meilleur moyen de relancer la croissance économique et de protéger ses compatriotes des conséquences de la crise énergétique"...

Liz Truss défend son projet de budget

"Nous avons élaboré le bon plan", a-t-elle insisté dans une série d'interviews accordées aux antennes locales de la 'BBC'. Concernant une possible marche arrière, par exemple en limitant les baisses d'impôts et le déficit budgétaire qui va en découler, Liz Truss a répondu qu'elle n'acceptait pas qu'on s'interroge à ce sujet.

"Nous traversons une période économique difficile. Je ne le nie pas. C'est un problème mondial", a-t-elle expliqué. "Mais le gouvernement a eu totalement raison d'intervenir et d'agir pendant cette période difficile", a-t-elle poursuivi, martelant que sa priorité est de protéger les Britanniques des conséquences de la crise...

We globally. We discipline. Cutting investment, all. That Growth Plan deliver. — Liz Truss (@trussliz), via Twitter