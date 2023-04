Royaume-Uni : 1 parent sur 4 a quitté son emploi ou ses études à cause du prix des crèches

(Boursier.com) — Près d'un parent britannique sur quatre a arrêté de travailler ou de suivre des études à cause du coût de la garde d'enfants, selon un sondage publié mercredi et relayé par l'agence de presse Bloomberg. Cette enquête a été menée auprès de plus de 7.000 parents dans le monde par Theirworld, une association caritative fondée par Sarah Brown, l'épouse de l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown.

L'étude montre que l'inflation au Royaume-Uni frappe particulièrement les parents : 74% d'entre eux ont déclaré trouver difficile de payer les frais de garde d'enfants, contre 57% aux Pays-Bas et 68% aux États-Unis. Le prix moyen d'une place en crèche à temps plein en Grande-Bretagne est d'environ 14.000 livres (17.000 euros) par an, mais cette facture peut doubler à Londres.

500.000 travailleurs en moins depuis la pandémie

Conséquence : 23% des parents britanniques déclarent avoir été contraints de quitter leur emploi ou l'enseignement supérieur. Des chiffres qui expliquent en partie la pénurie de main-d'oeuvre au Royaume-Uni, avec des employeurs qui se plaignent d'être incapables d'embaucher le personnel dont ils ont besoin pour poursuivre leur activité.

Les statistiques officielles montrent que l'économie britannique a perdu au moins 500.000 travailleurs depuis la pandémie de coronavirus, même si ce chiffre s'explique en partie pour cause de maladie chez les plus de 50 ans, tandis que les jeunes ont prolongé leurs études.