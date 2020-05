Rouge, orange, vert : la carte de France du déconfinement se précise...

Le gouvernement a présenté jeudi soir la carte qui permettra la mise en oeuvre progressive du déconfinement de la France, selon les départements, à partir du 11 mai. La version définitive de cette carte sera publiée le 7 mai.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le gouvernement français a présenté jeudi soir pour la première fois la carte qui permettra la mise en oeuvre progressive du plan de déconfinement de la France à partir du 11 mai, présenté mardi par le Premier ministre Edouard Philippe. Cette carte est appelée à évoluer chaque jour selon les données sanitaires, et sa version définitive sera arrêtée le 7 mai prochain.

Pour l'instant, les départements ont été classés selon trois couleurs : rouge, orange ou vert. Mais le 7 mai, les zones orange seront reclassées soit en vert, soit en rouge, selon l'évolution de l'épidémie de coronavirus...

De façon schématique, le quart nord-est du pays, ainsi que tous les départements de l'Ile-de-France, apparaissent en rouge sur cette première version de la carte, qui sera mise à jour quotidiennement. La Haute-Corse et le Lot sont aussi classés rouge, ce qui alimente déjà une certaine polémique, de même que Mayotte dans les outremers. Au total, 35 départements sont pour l'heure classé rouge...

Le quart sud-est et le centre sont classés pour l'instant 'orange', tandis que l'essentiel de la partie ouest de la France se trouve dans le vert.

Circulation du virus, capacités de réanimation et tests de dépistage

Deux critères ont été retenus pour établir ce classement : d'une part la circulation du virus mesurée en fonction des entrées aux urgences pour suspicion de coronavirus, et d'autre part, la tension hospitalière sur les capacités de réanimation.

D'ici au 7 mai, un troisième critère sera appliqué. Il s'agit de la capacité de chaque territoire à tester tous les patients présentant des symptômes, et de détecter les personnes qui ont été en contact avec des cas confirmés de Covid-19.

Au final, les départements classé verts verront les mesures de restriction levées plus rapidement que dans les départements classé rouge à partir du 11 mai. Ainsi, en zone verte, les parcs et jardins seront à nouveau ouverts au public dès le 11 mai. Les plages, en revanche, quelle que soit la couleur, resteront fermées jusqu'au 1er juin partout. Autre différence : les collèges rouvriront progressivement à partir du 18 mai, en commençant par les 6e et 5e, mais uniquement dans les départements peu touchés par la maladie...

Le confinement reste de mise partout jusqu'au 11 mai

En attendant, jusqu'à ce 11 mai tant attendu, le confinement strict reste de mise sur l'ensemble de l'hexagone et dans les outremers. "Ces cartes ne changent absolument rien au confinement qui reste nécessaire jusqu'au 11 mai", a ainsi insisté jeudi soir le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'un point de presse avec le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.

"Ces cartes ne sont pas des anticipations au 11 mai", a précisé ensuite Olivier Véran lors du journal de 20-Heures de 'TF1', en soulignant que ces cartes n'étaient qu'une première indication et qu'elles étaient amenées à évoluer.

"Il ne faut pas que les Français qui se voient dans un département qui apparaît en vert considèrent qu'ils pourraient sortir ou prendre des risques. Tout le plan de levée du confinement dépend de la capacité des Français à tenir bon encore pendant quelques jours", a-t-il dit.

#COVID?19 La carte de France rouge, orange et verte, les indicateurs utilisés pour la construire : je vous explique tout ce qu'il faut savoir ?? pic.twitter.com/J71vxGnw4E — Olivier Véran (@olivierveran) COVID?19 La carte de France rouge, orange et verte, les indicateurs utilisés pour la construire : je vous explique tout ce qu'il faut savoir ?? pic.twitter.com/J71vxGnw4E — Olivier Véran (@olivierveran), via Twitter