Roselyne Bachelot prépare la réouverture des musées et des monuments

Roselyne Bachelot prépare la réouverture des musées et des monuments









Ils seront "les premiers convoqués à la réouverture", assure la ministre de la Culture...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Roselyne Bachelot a rencontré lundi en visioconférence, en compagnie du ministre de la Santé Olivier Véran, une trentaine de responsables des lieux culturels qui demandent une réouverture, même partielle, de leurs établissements.

"Nous nous préparons le plus vite possible à cette réouverture des musées et des monuments... C'est la raison pour laquelle je réunis les responsables de ces structures (...) Je veux c'est qu'à partir du moment où les conditions sanitaires qui sont très mauvaises (...) seront stabilisées, où on aura vraiment une décrue - ce sera assez rapide mais je donne pas de date - nous le fassions", a expliqué la ministre de la Culture sur BFMTV.

Alors que tous les lieux culturels et les musées sont fermés depuis fin octobre, plus de 100 personnalités du monde de l'art ont lancé la semaine dernière un appel pour rouvrir ces établissements, quitte à renforcer encore le protocole sanitaire...

Préparer les musées

Roselyne Bachelot a estimé qu'il fallait préparer cette réouverture, qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. "Les guides de bonnes pratiques qui avaient été établis lors de la première fermeture pour la réouverture restent plus que jamais d'actualité. (...) Les jauges, les conditions d'ouverture, l'invitation avec un système de rendez-vous pour que sur les plages horaires les personnes aient un flux régulé, tout cela est sur la table."

Le cinéma devra attendre...

"Nous n'en sommes pas là sur les salles de cinéma et de spectacle. J'ai toujours dit que dans ce calendrier de réouverture, les musées et les monuments seraient les premiers convoqués à la réouverture", a précisé la ministre, douchant de nombreux espoirs.

Roselyne Bachelot a aussi répondu à un tweet posté dimanche par le comédien Pierre Niney, qui dénonce la fermeture de ces salles quand les lieux de cultes ou les grands magasins sont ouverts...

100 musée, Mais cultes, 100 cinéma, Mais magasins, 100 théâtre, Mais où l'on même temps... 100 jours d'incompréhension...@R_Bachelot @EmmanuelMacron — Pierre Niney (@pierreniney), via Twitter

La ministre a assuré entendre "la frustration des artistes"..."Il y a peut-être un chiffre qui manque dans l'interpellation que me fait Pierre Niney : 80.000 morts par le coronavirus, des centaines de milliers de personnes avec des séquelles extrêmement dures, ces personnes qui ne retrouveront jamais une vie normale (...) C'est ce qui est difficile à gérer : tenir compte des contraintes sanitaires et faire en sorte que les activités culturelles continuent de la meilleure façon."