Roselyne Bachelot opposée à un passeport vaccinal pour la culture

"L'hypothèse d'un été sans festival est exclue", affirme la ministre de la Culture, qui reste néanmoins très prudente.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Un laisser-passer pour entrer dans les salles de concerts, les musées... La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, s'est positionnée contre la création d'un passeport vaccinal, qui permettrait aux personnes immunisées contre le coronavirus d'accéder à certains lieux ou activités. "Je reste opposée au passeport vaccinal qui me semble une atteinte à nos libertés. L'amoureuse des libertés que je suis a du mal à l'imaginer... Si on en arrivait-là, ce serait un recul", a estimé la ministre sur le plateau de Télématin sur France 2.

A propos de la réouverture à Perpignan de quatre musées de la ville, la ministre a estimé que la décision du maire RN Louis Aliot est contraire au "respect du principe républicain... Il est tout de même tout à fait curieux que le maire fustige ceux qui ne respectent pas les lois de la République et qu'il ne s'applique pas les règles à lui-même", a-t-elle observé.

Trop tôt pour fixer une date

Il est encore trop tôt pour fixer une date précise pour la réouverture"... "Je me place dans une perspective de quelques jours, peut-être plus, j'attends de voir les chiffres qui se stabilisent", a expliqué Roselyne Bachelot.

Pour elle, "ce n'est pas lié aux vacances, c'est lié à une décrue continue et stable des chiffres" concernant le coronavirus en France...

Et les festivals ?

"L'hypothèse d'un été sans festival est exclue... Maintenant, il y a festival et festival ! Un festival comme Aix-en-Provence, c'est une salle de spectacle classique. Ce qui pose des difficultés, ce sont les festivals debout parce que là, évidemment, les normes sanitaires ne sont pas de la même nature. Vous avez une masse de population plusieurs milliers de personnes et vous avez des conditions sanitaires plus difficiles à mettre en oeuvre", a toutefois nuancé la ministre.

"C'est pour ça que je travaille avec ces organisateurs de festivals, que ce soit "les Eurockéennes", "les Vieilles Charrues" ou le "Hellfest", pour voir les conditions dans lesquelles on pourrait assurer la sécurité des spectateurs et des gens sur la scène et autour", a détaillé la ministre.

"C'est un travail très conséquent, avec des tests à l'entrée : comment les mettre en oeuvre, comment les financer. En tout cas, je travaille également à un fonds d'accompagnement de ces festivals, pour que, quoiqu'il arrive, le modèle soit protégé". Mercredi, les organisateurs de "Solidays" ont annoncé renoncer cette année à organiser le festival qui se tient au début de chaque été sur l'hippodrome de Longchamp.