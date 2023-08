Rolex s'offre le réseau suisse de magasins Bucherer

Cette opération constitue une étape logique pour les deux entreprises, qui entretiennent une relation très étroite depuis 1924 avec la signature d'un accord de distribution.

(Boursier.com) — Rolex bouleverse l'univers des montres de luxe en rachetant son compatriote suisse Bucherer, qui détient une centaine de boutiques haut de gamme dans le monde entier. Partenaire historique du fabricant de montres, Bucherer conservera son nom, et ses boutiques continueront à fonctionner de manière indépendante, et à vendre d'autres marques.

Cette opération constitue une étape logique pour les deux entreprises, qui entretiennent une relation très étroite depuis 1924 avec la signature d'un accord de distribution. Selon Bloomberg, qui cite Jean-Philippe Bertschy, un analyste chez Vontobel, Bucherer affiche une valeur d'entreprise d'environ 4,5 milliards de dollars. Les deux sociétés n'ont pas divulgué les conditions financières de ce rachat, qui devra par ailleurs être soumis aux autorités de la concurrence.

Révolution pour Rolex

Du côté de Rolex, la décision d'acheter Bucherer a été prise car la famille qui contrôle le détaillant avait décidé de vendre, et le fabricant des Oyster Perpetual et autres modèles mythiques assure que les relations avec les partenaires commerciaux existants ne changeront pas. Il s'agit toutefois d'un changement stratégique de taille pour la plus grande marque horlogère suisse, qui a longtemps déclaré qu'elle ne vendrait pas ses montres directement aux consommateurs.

Il n'existe actuellement qu'un seul magasin dans le monde détenu et exploité par Rolex, dans sa ville natale de Genève. L'accord avec Bucherer offrira à la marque une ligne directe avec ses clients, un contrôle sur la distribution, mais aussi sur le marché florissant de la seconde main.