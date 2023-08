Rolex reste la marque préférée des voleurs de montres

Les dossiers de vols auprès de particuliers ont augmenté de 60% l'année dernière par rapport à 2021.

(Boursier.com) — Rolex est la marque de montres de luxe la plus prisée des voleurs... L'entreprise Watch Register, qui suit les vols de montres de luxe auprès de particuliers, estime que les Oyster Perpetual, Submariner et autres prestigieuses Datejust représentent 44% de tous ces larcins, loin devant Omega et Breitling, avec respectivement 7% et 6%.

Depuis la création de son indice, Watch Register a enregistré plus de 80.000 vols ou disparitions de montres, pour une valeur totale d'un peu plus de 1,3 milliard de dollars dans le monde, avec une envolée depuis la crise du Covid et l'explosion du marché du luxe. Les dossiers de vols ont augmenté de 60% l'année dernière par rapport à 2021, soit 6.815 montres supplémentaires dans la base de données.

Moins d'achats mais davantage de vols

Ces vols sont enregistrés malgré un désamour pour les montres de luxe, qui s'est matérialisé par une forte baisse du marché secondaire légal au cours des deux dernières années. L'indice global du marché WatchCharts - qui suit les prix de 60 modèles hustoriques de grandes marques, dont Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet - a plongé de 33% par rapport à leur sommet de mars 2022.

"La valeur et le prestige considérables de ces montres haut de gamme continuent de croître et d'attirer l'attention de réseaux criminels sophistiqués à l'international, ce qui en fait une cible privilégiée pour le vol", a déclaré à la chaîne Skynews Katya Hills, directrice générale de Watch Register.