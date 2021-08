Robeco publie son rapport sur la "durabilité des pays"

Les pays nordiques conservent leur domination en haut du classement...

(Boursier.com) — Le Covid-19 a inversé les progrès dans de nombreux domaines du développement humain, d'après le dernier classement de durabilité des pays de Robeco (" Robeco Country Sustainability Ranking " ou CSR).

Les pays nordiques conservent leur domination en haut du classement, Suède en tête, régulièrement désignée par le rapport comme pays le plus durable au monde dans l'histoire du 21ème siècle. La Suède est suivie par la Finlande, la Norvège, le Danemark et l'Islande.

La Nouvelle-Zélande est à la 7ème place et le pays hors Europe le mieux classé. Sur les 23 pays européens développés concernés par l'enquête portant sur 150 pays, 20 figurent dans le premier tercile des catégories ESG, à l'exception de la Grèce, de l'Italie et de l'Espagne, qui se classent dans le deuxième tercile.

Sur les 127 marchés émergents couverts, seuls neuf se classent dans le deuxième tercile, Singapour en tête. Les nations les moins bien classées sont les "usual suspects" de plusieurs pays d'Afrique mêlés à des conflits militaires : Yémen, République centrafricaine et Soudan en tête. L'Afrique du Sud (97), l'Inde (114), l'Égypte (115), le Nigeria (139) et le Pakistan (144) sont, parmi les pays les moins bien classés, ceux dans lesquels il est possible d'investir.

Le syndrome chinois

Les pays et les territoires évoluent dans le classement en fonction de l'efficacité avec laquelle ils gèrent les facteurs ESG couverts par l'étude. Hong Kong a subi la plus forte baisse sur un an et trois ans en raison de l'interférence croissante de la Chine au sein du territoire et de la mise en oeuvre de la loi sur la sécurité nationale.

La Grèce a enregistré la plus forte hausse sur ces deux périodes car ce pays continue de bénéficier des réformes adoptées à la suite de sa crise financière de 2009.

Les principaux gagnants et perdants sur un et trois ans

Assez surprenant, l'Arabie Saoudite fait également partie des gagnants après une augmentation de l'âge de départ à la retraite des femmes, qui a eu une influence positive sur les indicateurs d'égalité des sexes et de vieillissement, et après certaines autres petites réformes sur la vie quotidienne. "Cela ne doit pas masquer le fait que le pays présente toujours de graves déficiences en termes d'inégalité, de libertés individuelles et de droits de l'homme" indique le Spécialiste pays de l'investissement durable Max Schieler, auteur du rapport

Une anomalie notable sont les États-Unis, dont la performance constamment décevante en durabilité durant la présidence Trump leur a valu de sortir de la liste des 20 premiers pays... Classé 18ème au début de l'administration Trump, le pays se classe désormais en 21ème position avec une baisse de sa performance sur les trois dimensions ESG.

"Cependant, avec l'investiture de l'administration Biden en janvier et le changement de direction dans divers domaines politiques, dont la signature de l'Accord de Paris, il est raisonnable de croire que cette baisse va s'arrêter, voire s'inverser avec le temps" tient à souligner Max Schieler.

La magnitude du Covid

"Dans la mesure où le Covid-19 continue de faire rage dans de nombreuses régions du monde, la magnitude de ces effets ne sera pas entièrement connue avant un certain temps" déclare le Spécialiste pays de l'investissement durable Max Schieler, auteur du rapport. "À ce stade, il est évident que la pandémie a déjà eu un impact très profond dans de nombreux domaines, inversant des années de progrès en matière de réduction de la pauvreté et d'autres domaines du développement humain."

La pandémie a révélé et empiré certaines failles persistantes à l'image des inégalités extrêmes, des disparités sous-jacentes dans la santé, l'éducation et le bien-être social et des tensions sociales et politiques qui couvaient. Si les économies développées ont été en mesure d'atténuer les conséquences économiques dramatiques grâce au soutien budgétaire et aux mesures monétaires massives, les pays les moins développés n'avaient pas les moyens financiers nécessaires pour protéger de la même manière leurs citoyens des difficultés économiques.

Par conséquent, un mécontentement de grande ampleur a fait surface et une vague de troubles sociaux déferle à l'échelle mondiale, du Brésil et du Chili à la Colombie et à l'Afrique du Sud, pour ne citer que quelques pays. Au vu de la crise humanitaire et économique persistante provoquée par le Covid-19, de la hausse des disparités et de l'érosion de la cohésion sociale, la probabilité est élevée que les troubles civils et l'instabilité politique se maintiennent, avec des répercussions sur le paysage économique et la durabilité des pays...