Risques climatiques : 80% des Français sont "très inquiets" et en quête de moyens pour y faire face

Selon une Etude Allianz France-IFOP

(Boursier.com) — Allianz France et l'IFOP ont interrogé les Français afin de connaître leur vécu et leur perception des risques climatiques...

8 Français sur 10 en Hexagone sont inquiets des risques climatiques, deuxième sujet de préoccupation après l'inflation et devant l'insécurité. Seuls 25% des Français en Hexagone se sont pourtant renseignés sur le niveau d'exposition de leur logement... Et malgré les risques, seuls 24% des Français en Hexagone ont équipé leur logement pour faire face à un évènement climatique de grande ampleur. 89% des Français qui pensent occuper un logement exposé aux risques climatiques, déclarent vouloir rester dans leur région, même si leur habitation est concernée...

Des tempêtes qui se succèdent, des vents d'une rare violence, des crues centennales, des records de températures... les événements climatiques exceptionnels ne cessent de se multiplier en France, comme en Europe et partout dans le monde. Toitures arrachées, maisons inondées, habitants évacués, routes coupées, établissements scolaires fermés, nombreux foyers privés d'eau ou d'électricité, maisons fissurées, nappes phréatiques au plus bas niveau historique..., etc : les habitants des zones concernées doivent faire face à des situations inédites.

A l'heure des comptes, des discussions autour du régime CatNat et des grands débats à venir de la COP 28, comment se sentent les Français face aux risques climatiques ?

8 Français sur 10 en Hexagone sont inquiets des risques climatiques

Avec 80% des Français inquiets des risques climatiques en Hexagone, c'est le deuxième sujet de préoccupation des Français, après l'inflation (89%) et devant l'insécurité (77%).

Dans les Départements et Régions d'Outre-Mer (DROM), on observe la même hiérarchie des préoccupations qu'en Hexagone avec des scores qui diffèrent : l'inflation (90%), les risques climatiques (71%) et l'insécurité (70%).

78% des Français en Hexagone se sentent plus menacés par la sécheresse et les vagues de chaleur que par les autres risques climatiques (les averses de grêle occupent la deuxième position avec 69%).

Les habitants de la région Provence Alpes Côte D'Azur et de la Corse se sentent plus menacés que l'ensemble des Français : ils déclarent être exposés en moyenne à 5,6 risques climatiques contre 4,9 pour l'ensemble des Français.

Sans surprise, 81% des répondants dans les DROM sont inquiets des cyclones et des ouragans...

Dans l'Hexagone, 85% de ceux qui se sentent menacés ou exposés aux risques climatiques déclarent connaître au moins un comportement ou geste à adopter pour faire face au moment où le risque survient. Les comportements et gestes les plus connus sont ceux pour réagir et s'adapter à la sécheresse et aux vagues de chaleur (79%).

A contrario, en cas de mouvements de terrain (éboulement, chute de blocs, glissement de terrain, coulées de boues, retrait gonflement des sols argileux), seuls 29% déclarent connaître les comportements et gestes adaptés.

Des Français inquiets mais peu renseignés sur le niveau réel d'exposition de leur logement

En Hexagone, 53% des Français pensent que leur logement est exposé à un risque climatique. Les Français qui habitent en maison ont un ressenti plus important. Par ailleurs, plus les Français se situent au Sud de la Loire et plus le sentiment d'être exposé s'accroît. Globalement, les habitants des régions Provence Alpes Côte d'Azur et de la Corse, Nouvelle Aquitaine et Occitanie ont le sentiment que leur logement est plus exposé (avec respectivement 62%, 59% et 58%).

Toutefois, cela relève de la perception car aujourd'hui, seuls 25% des Français en Hexagone déclarent s'être déjà renseignés sur le niveau d'exposition de leur logement aux risques climatiques. Dans les DROM, 63% des répondants pensent que leur logement est exposé à un risque climatique.

Malgré les risques, encore trop peu de prévention

Malgré l'inquiétude des Français quant aux risques climatiques, seuls 24% d'entre eux en Hexagone déclarent avoir équipé leur logement pour faire face à un évènement climatique de grande ampleur. L'expérience des évènements climatiques dans les DROM semble avoir sensibilisé leurs habitants puisque 42% des répondants déclarent avoir équipé leur logement.

Finalement, que leur logement soit exposé ou non à un risque climatique, les Français sont attachés à la région dans laquelle ils ont construit leur vie et déclarent préférer y rester même si la zone est menacée. En effet, en dépit du fort taux d'inquiétude face aux évènements climatiques, 89% de ceux qui pensent occuper un logement exposé restent dans leur région parce que c'est là qu'ils travaillent, qu'ils ont leur famille, leurs amis...

Une discordance en matière de choix de logement

Si 3/4 des Français déclarent que l'exposition à un risque climatique est un critère de choix important lors de l'achat d'un logement, 41% seulement ont le sentiment d'être bien informés sur ce type de risque au moment de l'emménagement.

Par ailleurs, 70% déclarent ne pas savoir si leur contrat d'assurance habitation prévoit une remise en état du logement tel qu'avant la survenue d'un sinistre.

L'assureur, un tiers de confiance pour la prévention des risques climatiques

42% des Français en Hexagone considèrent l'assureur comme légitime pour informer sur la prévention des risques climatiques et les moyens d'y faire face. C'est sur ce sujet que les assureurs sont les plus attendus par les Français. D'ailleurs, ils sont le 3ème acteur le plus légitime après la Mairie et les collectivités locales (70%) et les pouvoirs publics (53%).

De façon plus générale, des attentes fortes sont exprimées de la part des Français en Hexagone pour que les assureurs s'engagent dans la lutte contre les risques climatiques : 77% s'expriment en ce sens, quasiment au même niveau que l'Etat (81%) et les collectivités locales (82%).