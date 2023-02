Retraites : vers une grève reconductible après les vacances scolaires ?

La CGT Cheminots et l'UNSA-Ferroviaire souhaitent "intensifier" le mouvement et envisagent une grève en mars...

(Boursier.com) — Les cheminots veulent accentuer la pression sur le gouvernement... Alors que deux journées de mobilisation contre la réforme des retraites doivent se tenir le 11 et le 16 février, des syndicats de la SNCF appellent à "intensifier" le mouvement d'opposition et envisagent d'ores et déjà une grève reconductible à partir du 7 mars, soit après les vacances scolaires.

Réunis en conseil nation ce vendredi et après avoir débattu, les militants de la CGT Cheminots ont notamment réitéré l'appel "à la grève et aux manifestations le 16 février" et décidé de "mettre en débat sur chaque chantier et dans chaque entreprise ferroviaire de la branche le lancement d'une grève reconductible à compter du 7 mars 2023 afin de répondre à l'appel de l'intersyndicale interprofessionnelle", peut-on lire dans un communiqué.

"Le gouvernement contrôle les institutions et il peut imposer son projet de loi à l'Assemblée Nationale, malgré les sondages, car il est dans un rapport de forces. Pour l'en empêcher, il faut amplifier les manifestations, mais il faut aussi activer d'autres leviers dont disposent les salariés : l'arrêt de la production", a expliqué le syndicat, qui revendique le retrait du projet de réforme des retraites du gouvernement, mais aussi la réouverture du régime spécial et son extension à tous les cheminots de la branche avec un retour au départ à 50 et 55 ans.

"En reconduisant la grève, nous élevons au maximum la pression"

"En faisant grève, nous avons un vrai pouvoir sur l'économie. En reconduisant la grève, nous élevons au maximum la pression. C'est ce niveau de pression qui sera nécessaire pour faire reculer le gouvernement", poursuit-il, tout en se félicitant des manifestations "massives" et d'une "unité syndicale très large".

Le 7 février dernier, la CGT a annoncé, au soir de la troisième journée de mobilisation nationale, que "près de deux millions" de personnes avaient battu le pavé à travers la France. Un chiffre en recul par rapport aux journées du 19 et du 31 janvier. De son côté, le ministère de l'Intérieur dénombrait 757.000 manifestants.

Au 'Figaro', Didier Mathis, secrétaire général de l'UNSA-Ferroviaire a également indiqué envisager une grève reconductible "en mars", estimant qu'il sera nécessaire d'"intensifier le mouvement au retour des vacances scolaires".