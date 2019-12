Retraites : une mobilisation aussi longue qu'en 1995, mais le trafic SNCF s'améliore

Le record de 1995 est donc battu : à l'époque, le mouvement avait duré 22 jours, entre le 24 novembre et le 15 décembre...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C'est le 23ème jour de mobilisation en France contre la réforme du système des retraites voulue par Emmanuel Macron. Le record de 1995 est donc battu : le mouvement avait en effet duré 22 jours, entre le 24 novembre et le 15 décembre.

A l'époque, les syndicats manifestaient notamment contre la réforme des régimes de retraites des fonctionnaires et des agents de services publics et de la Sécurité sociale - le gouvernement Juppé avait fini par jeter l'éponge, face à la contestation...

Cette fois, celui d'Edouard Philippe semble tenir bon... Emmanuel Macron fait silence radio pendant les fêtes, en attendant ses traditionnels voeux télévisés du 31 décembre, et les négociations officielles entre l'exécutif et les partenaires sociaux ne reprendront que le 7 janvier, avant une grande journée de mobilisation programmée pour le 9 janvier.

Le mouvement lancé le 5 décembre dénonce le projet gouvernemental de réforme du système des retraites qui prévoit de fusionner les 42 régimes existants en un régime universel par points...

Trafic toujours au ralenti

En attendant, le trafic reste perturbé vendredi dans les transports publics en Ile-de-France, mais la RATP fait état d'une amélioration notable sur les lignes A et B du RER.

Le trafic à la SNCF restera lui très perturbé, mais la circulation des TGV s'améliore avec six TGV sur dix en moyenne, contre un sur deux jeudi. Sept Ouigo sur dix sont assurés, précise encore l'entreprise. Un train Intercités sur trois circule et quatre TER sur dix sont en circulation. Un Transilien sur cinq en moyenne est prévu vendredi. La SNCF prévoit quatre Eurostar sur cinq, deux Thalys sur trois et deux Lyria sur cinq.

En Ile-de-France, la RATP annonce que le trafic des RER A et B est assuré pour la première fois depuis le 5 décembre, avec un train sur deux sur la ligne A entre 06h30 et 19h00 et un train sur trois sur la ligne B sur la même plage horaire.

Onze lignes de métro fonctionneront, dont les lignes 1 et 14, automatisées. Le réseau de surface est proche de la normale, précise la RATP dans un communiqué diffusé jeudi en fin de journée...