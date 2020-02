Retraites : un "lundi noir" dans les transports le 17 février ?

Plusieurs syndicats de la RATP et un de la SNCF ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation nationale le 17 février contre la réforme des retraites.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Faut-il s'attendre à une "journée morte" dans les transports lundi 17 février ? Alors que se tiendra ce même-jour le premier jour de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, plusieurs organisations syndicales ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation contre le projet du gouvernement.

L'Unsa-RATP, FO, Solidaires et Sud RATP de la régie des transports parisiens ont en effet annoncé qu'ils se mobiliseront pour "une journée morte dans les transports", pour "rappeler à ce gouvernement que c'est toujours 'Non !'" au projet de système de retraite par points. Toutefois, un seul syndicat de la SNCF, FO-Cheminots, a rejoint le mouvement du "lundi noir".

De son côté, la CGT-RATP, le deuxième syndicat représentatif à la RATP, n'a pas appelé à la grève ce lundi, préférant se concentrer sur la journée de mobilisation interprofessionnelle du jeudi 20 février.

Pas encore de prévisions de trafic

Les prévisions de trafic pour lundi ne seront communiquées qu'à partir de ce samedi 15 février à 17 heures par la RATP. La SNCF, elle, prévoit de les dévoiler la veille ou l'avant-veille, à 17 heures également.

Mais de fortes perturbations sont déjà à prévoir, en Île-de-France, dans les métros, bus, tramways, RER A et RER B, avec des lignes fermées et des horaires d'exploitation restreints, étant donné que ces syndicats représentent 50% des agents de la Régie. En banlieue parisienne, les RER C, D, E et les transiliens devraient circuler normalement.

Une nouvelle journée de mobilisation le 20 février

Les perturbations pourraient toutefois s'étendre au niveau national. La fédération FO-Cheminots a en effet précisé qu'elle allait "mettre tout en oeuvre pour étendre cette journée d'appel aux autres fédérations et structures cheminotes et reproduire la force de la grève qui s'est engagée le 5 décembre 2019".

Par ailleurs, une dixième journée de mobilisation est également déjà programmée le jeudi 20 février. Dans un communiqué, la CGT, Force ouvrière, FSU, Solidaires ainsi que des organisations de jeunesse (MNL, UNL, Fidl) et étudiante (Unef) ont en effet appelé "l'ensemble de la jeunesse, des salarié(e)s, des privé(e)s d'emploi, des retraité(e)s à une nouvelle journée de convergence de grèves et de manifestations".