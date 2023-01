Retraites : "si le gouvernement ne change pas, il y aura des suites", menace Philippe Martinez

"Je trouve que le ton employé par la Première ministre, le président de la République et même certains ministres, ils sont plutôt dans la provocation", a estimé le secrétaire général de la CGT.

(Boursier.com) — Vers une troisième journée de mobilisation ? Alors qu'une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites est prévue ce mardi, avec 1,2 million de personnes attendues dans les rues, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez n'a pas écarté l'idée d'"un acte 3" du mouvement de contestation.

"Si le gouvernement ne change pas, ce soir il y aura des suites", a menacé le leader syndical sur 'BFMTV/RMC', alors que l'intersyndicale, qui réunit les huit principales centrales françaises, doit se réunir ce mardi soir et s'exprimer ensuite vers 19h45.

Les prochaines actions, qui peuvent prendre la forme de grèves généralisées, "se discutent en ce moment dans les assemblées générales parce qu'on ne peut pas décider tout seul des modalités d'action", a-t-il expliqué.

"Certains ministres sont plutôt dans la provocation"

"Je trouve que le ton employé par la Première ministre, le président de la République et même certains ministres, ils sont plutôt dans la provocation. Cela ne risque pas de calmer le jeu", a prévenu le secrétaire général de la CGT.

Revenant sur cette deuxième journée de mobilisation, Philippe Martinez a dit espérer "au moins autant que le 19 si ce n'est plus", soulignant qu'il y a "largement plus que le 19" au niveau des commandes de bus. Selon le ministère de l'Intérieur, la journée du 19 janvier a rassemblé 1,12 million de manifestants, frôlant un record détenu par le 12 octobre 2010, avec plus de 1,23 million de participants contre la loi Woerth sur les retraites...

"Non, ce n'est plus négociable"

Pour rappel, le cheffe du gouvernement, dans un entretien à 'franceinfo', s'est montrée inflexible concernant l'âge de départ fixé à 64 ans par la réforme des retraites défendue par le gouvernement. "Non, ce n'est plus négociable... La retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine, c'est le compromis que nous avons proposé", a-t-elle affirmé dimanche.

En réaction, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, invité des "4 Vérités" sur 'France 2' lundi, avait appelé Elisabeth Borne à "écouter ce qui est en train de se passer". "S'il n'y a pas d'écoute de la part du gouvernement, il y aura sans doute un acte 3", avait-il déjà averti...