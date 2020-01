Retraites : reprise des négociations ce mardi

Les négociations reprennent ce mardi sur la réforme de la retraite, alors que les syndicats maintiennent la pression avec deux journées de manifestations prévues jeudi et samedi. Un compromis semble se dessiner sur l'âge pivot...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après une longue pause pour les vacances de fin d'année, le Premier ministre, Edouard Philippe, doit ouvrir ce mardi une nouvelle séance de négociation sur la réforme de la retraite, au ministère du Travail.

Cette réunion se tiendra sous l'égide de Muriel Pénicaud, la ministre du travail, qui recevra les partenaires sociaux sur les sujets de la pénibilité et de l'emploi des seniors...

"Le compromis nécessite que chacun fasse un pas vers l'autre"

Lundi soir, Edouard Philippe a indiqué lors d'une réunion à huis clos avec des députés LREM que le gouvernement était toujours dans une recherche de compromis, et qu'il avait fait un certain nombre de pas. Le Premier ministre a ajouté que "le compromis nécessite que chacun fasse un pas vers l'autre", selon un député présent, qui a qualifié Édouard Philippe d'optimiste sur la capacité à parvenir à un compromis.

Plus tôt dans le journée, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a estimé pour sa part sur 'France Inter' que "jamais le compromis [sur la réforme des retraites] ne m'a paru aussi proche".

Sur le front syndical, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a plaidé dimanche pour l'organisation d'une "conférence de financement" du système de retraite, distincte du projet de loi actuellement en préparation, afin de sortir de l'équation de l'âge d'équilibre (ou âge pivot) que rejette la CFDT. Le gouvernement a "pris note de la proposition de la CFDT", a réagi lundi Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, dans son traditionnel point presse après le conseil des ministres.

Des manifestations prévues jeudi et samedi contre la réforme

De leur côté, les syndicats CGT et FO maintiennent leur ligne dure. Le numéro un de la CGT, Philippe Martinez a répété dimanche sur 'LCI' qu'il souhaitait le retrait de ce "mauvais" projet. Quant au secrétaire général de FO, Yves Veyrier, il a appelé "solennellement l'ensemble des salariés" à se mobiliser jeudi, et a rejeté l'idée de la CFDT d'une "conférence de financement" distincte de la réforme...

Jeudi se tiendra la nouvelle grande journée d'action nationale et interprofessionnelle, à laquelle participeront notamment des enseignants, des avocats, des professionnels de la santé, des salariés de la fonction publique, des pompiers ou encore des personnels navigants.

L'intersyndicale opposée à la réforme des retraites (CGT, FO, FSU, CFE-CGC, Solidaires, UNEF et UNL), a aussi appelé à manifester à nouveau ce samedi le 11 janvier dans tout le pays. Ces mouvements seront des tests importants au moment où le soutien des Français aux grévistes de la SNCF s'effrite quelque peu.

Ports et installations pétrolières visés par des grèves

La grève illimitée entamée le 5 décembre à la SNCF et la RATP se poursuit et pourrait remonter en puissance cette semaine après une baisse du nombre des grévistes ces derniers jours. Des perturbations sont aussi prévues à la poste jeudi, tandis que la fédération nationale des ports et docks CGT, a appelé jeudi à une opération "ports morts".

De son côté, la fédération CGT de la chimie a appelé à un blocage de toutes les installations pétrolières - raffineries, terminaux pétroliers, dépôts - pendant quatre-vingt-seize heures, de mardi à vendredi, pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites. Thierry Defresne, délégué syndical central chez Total, a précisé qu'il s'agissait de bloquer la sortie des produits pétroliers et non d'arrêter la production.

Vers des avancées sur l'âge pivot ?

Selon des sources proches de l'exécutif, le gouvernement qui ne compte pas renoncer à l'âge pivot, pourrait opter pour une modulation ou des ajustements. Parmi les pistes possibles, celle d'une décote "temporaire", et non plus définitive, pour les personnes qui partiraient avant l'âge pivot, ainsi que l'a suggéré Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale et proche d'Emmanuel Macron.

Le projet serait ainsi en adéquation avec celui des régimes de retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui ont mis en place depuis 2019 un tel système incitatif, prévoyant un malus (en cas de départ avant 63 ans) et un bonus (en cas de départ à 64 ans), tous deux temporaires.

Le projet de loi déjà "rédigé à 95%" ?

Selon 'Les Echos', le projet de réforme, qui sera présenté le 24 janvier en conseil des ministres avant d'être examiné en première lecture à l'Assemblée au moment des municipales de mars, devrait comporter des "blancs" lors de sa présentation au Conseil d'Etat.

Lundi soir, 'Le Parisien' affirmait pour sa part que le projet de réforme des retraites a déjà été envoyé au Conseil d'Etat en fin de semaine dernière et serait, selon une source de l'exécutif, "rédigé à 95%"... Interrogé à ce sujet sur 'LCI', Olivier Dussopt, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Comptes publics, a cependant souligné que le "texte n'est pas déjà écrit, n'est pas ficelé".