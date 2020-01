Retraites : quelles sont les principales nouveautés de la réforme ?

Système à points, âge d'équilibre, âge de départ, taux de cotisation... Le point sur ce qui devrait changer avec l'adoption du texte.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le gouvernement présente ce vendredi en conseil des ministres le projet de loi sur la réforme des retraites. Le texte n'est pas encore bouclé et sera complété lors de son examen au Parlement en fonction des résultats de la "conférence de financement" appelée à réunir les partenaires sociaux durant trois mois. Plusieurs grands axes sont tout de même au programme...

Système à points

Le montant des retraites sera désormais calculé via un système universel par points. Chaque salarié accumulera tout au long de sa carrière des points, qu'il pourra suivre sur son compte retraite sur internet en temps réel, à partir desquels le montant de sa pension sera calculé.

Ce système prendra en compte l'ensemble de la carrière et non plus les 25 meilleures années pour les salariés du privé et les 6 derniers mois pour les fonctionnaires comme c'est le cas actuellement. Il doit assurer une couverture jusqu'à un plafond de revenus annuels bruts de 120.000 euros environ...

Valeur du point

La valeur du point sera fixée par le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite universelle (une nouveauté), en tenant compte des projections financières du système selon des règles établies en projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS).

La loi met toutefois en place une règle d'or : la valeur du point ne pourra pas baisser. Les points accumulés seront par ailleurs indexés sur le revenu moyen par tête et non sur les prix, comme aujourd'hui. Les modalités d'indexation des retraites resteront néanmoins fixées sur l'inflation.

Générations après 1975

Prévues initialement pour s'appliquer à partir de la génération 1963, les règles de la future réforme s'appliqueront finalement en 2025 aux générations nées après 1975. Les premières retraites liquidées sous le nouveau régime le seront donc en 2037, sauf en cas de départ anticipé.

Les droits que ces personnes auront acquis jusque-là seront calculés selon les anciennes règles et les droits acquis par la suite seront calculés selon les règles du régime universel. Pour les fonctionnaires et agents des régimes spéciaux dont l'âge légal de départ à la retraite est de 57 ou 52 ans, la première génération concernée sera celle de 1980 et de 1985 respectivement.

Le système entrera pleinement en vigueur dès 2022 pour les jeunes nés à partir de 2004, qui auront 18 ans à cette date...

Âge de départ

L'âge légal de départ à la retraite restera fixé à 62 ans, mais le nouveau système comportera tout de même un "âge d'équilibre", c'est-à-dire un âge de départ permettant aux assurés de toucher une retraite à taux plein. Il évoluera pour tenir compte de l'évolution de l'espérance de vie. Cet âge de référence pourra être adapté pour les métiers pénibles et les carrières longues.

Equilibre du régime

Dans la version initiale du projet, il était question de fixer progressivement l'âge d'équilibre, ou "âge pivot", à 64 ans en 2027 pour ramener le régime, actuellement en besoin de financement, à l'équilibre.

La nouvelle gouvernance du système universel devait définir les différentes étapes pour y parvenir, à défaut de quoi le gouvernement mettrait en place des mesures d'âge dès 2022.

Cédant à la demande de la CFDT et de l'UNSA, Edouard Philippe a accepté de revenir sur les mesures d'âge de court terme mais a demandé aux partenaires sociaux de proposer des solutions pour ramener le régime dans le vert en 2027. Il est toutefois opposé à ce que ces mesures entraînent une hausse du coût du travail ou bien une baisse des pensions.

La "conférence sur l'équilibre et le financement des retraites" devra remettre ses conclusions d'ici la fin avril pour qu'elles puissent être soumises au Parlement avant le vote définitif du projet de loi et mises en oeuvre, le cas échéant, par ordonnance.

Taux de cotisation

Les salariés du privé, des régimes spéciaux et les fonctionnaires auront, à terme, un taux de cotisation identique fixé à 28,12% jusqu'à 120.000 euros de revenu brut annuel. Ce niveau est partagé à 60% pour les employeurs et 40% pour les assurés, comme c'est le cas actuellement. Une cotisation de solidarité, ne générant pas de droits, s'appliquera sur l'intégralité des revenus, à un taux de 2,81%.

Les cotisations des fonctionnaires seront assises sur l'ensemble de la rémunération, primes comprises. Les enseignants et chercheurs bénéficieront d'une revalorisation salariale pour obtenir les mêmes niveaux de retraite que les corps équivalents de la fonction publique.

Les indépendants et professions libérales cotiseront à hauteur de 28,12% jusqu'à 40.000 euros de revenus, puis à 12,94% entre 40.000 et 120.000 euros de revenus. Ces derniers bénéficieront par ailleurs d'une baisse de la CSG pour compenser en partie l'augmentation du taux de cotisation retraites.

Inactivité

Les périodes de congé maternité, congés maladie, périodes d'invalidité et de chômage donneront lieu à l'acquisition de points. Pour les jeunes générations, le texte prévoit l'instauration d'un rachat de points à tarif réduit au titre des années d'études supérieures et des stages effectués, sur le principe de ce qui existe aujourd'hui.

Métiers dangereux

Les policiers, personnel de l'administration pénitentiaire, ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne pourront partir à compter de 52 ans, s'ils ont occupé pendant une durée minimale des fonctions opérationnelles les exposant au danger. Les sapeurs-pompiers, la branche surveillance des douanes et policiers municipaux pourront partir à l'âge de 57 ans...