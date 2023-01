Retraites : près de 6 Français sur 10 prêts à cotiser davantage pour partir plus tôt

Selon un sondage Ifop pour le 'JDD', 66% des jeunes âgés de 18 à 24 ans se disent disposés à cotiser davantage, tandis que seulement 47% des 50-64 ans le sont...

(Boursier.com) — Mardi , la Première ministre, Elisabeth Borne, a dévoilé le projet de réforme gouvernemental du système de retraites par répartition français, dont la mesure phare est le recul progressif de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans d'ici à 2030. Cette mesure sera couplée à une accélération de l'allongement de la durée de cotisation, qui passera à 43 ans soit 172 trimestres en 2027, avant l'horizon 2035 fixé par la réforme Touraine de 2014.

Alors que les appels à la grève se multiplient en France contre la réforme des retraites, les syndicats ayant décidé de se mobiliser le 19 janvier prochain, 59% des non-retraités affirment être prêts à cotiser davantage pour éviter de partir plus tardivement à la retraite, comme le montre un sondage Ifop pour le 'JDD', dévoilé mercredi.

En d'autres termes, ces salariés pourraient accepter une légère réduction de salaire afin de cotiser davantage pour leur retraite, et ainsi obtenir plus rapidement les 172 trimestres désormais requis pour prétendre à une retraite à taux plein.

De "forts clivages générationnels"

L'enquête révèle tout de même de "forts clivages générationnels", puisque 66% des jeunes âgés de 18 à 24 ans et 69% des 25-34 ans se disent disposés à cotiser davantage, tandis que seulement 47% des 50-64 ans le sont, soit un écart de 19 points.

Des disparités géographiques ont également été constatées. Alors que les salariés évoluant en milieu rural sont 61% à vouloir cotiser davantage, ils sont 52% de Franciliens. L'étude met en avant d'autres clivages, notamment lorsque cela concerne la proximité politique : les sympathisants de l'extrême-droite font partie des plus enclins à cotiser plus (70%), alors que le chiffre descend à 63% chez les soutiens de la majorité et 54% pour les proches de La France insoumise.

Depuis les annonces du gouvernement, les appels à la grève se multiplient en France contre la réforme des retraites et ravivent le spectre de perturbations, notamment dans les infrastructures de raffinage.

"Il y a un droit de grève"

La CGT Pétrole fait notamment planer le risque de blocage après un appel à une grève de 24 heures le 19 janvier - date d'une mobilisation nationale décidée par les principales organisations syndicales - puis à une grève de 48 heures le 26 janvier et de 72 heures le 6 février, date à laquelle le mouvement pourra ensuite être reconductible.

Ce jeudi, la cheffe du gouvernement a demandé aux syndicats de faire preuve de responsabilité. "Il y a un droit de grève, il y a un droit de manifester, mais je pense que c'est important aussi de ne pas pénaliser les Français", a expliqué Elisabeth Borne, lors d'un déplacement à Disneyland Paris, tout en promettant de "continuer à s'employer à convaincre" du bien-fondé du projet.