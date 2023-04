Retraites : "pas d'autre sortie de crise que le retrait de la réforme", pour Sophie Binet

"Je ne crois pas à la pause, quand on suspend c'est que l'on retire", estime la nouvelle patronne de la CGT.

(Boursier.com) — La nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet veut maintenir le cap dans le combat contre la réforme des retraites... Interrogée lundi matin sur France Inter, elle ne réclame "pas de pause", en réponse à la proposition de Laurent Berger de mettre "en suspens" le report de l'âge légal de départ à la retraite et de lancer une "médiation". "Je ne crois pas à la pause, quand on suspend c'est qu'on retire. C'est ce qu'il s'est passé avec le CPE". "Il n'y a pas d'autre sortie de crise que le retrait de la réforme" ajoute-t-elle...

Après plus de deux mois de crise à propos des retraites, les syndicats sont attendus mercredi à Matignon. Sans retrait du texte, "le rendez-vous risque d'être très rapide", a affirmé Sophie Binet "On ne peut pas parler d'autres sujets tant qu'on ne retire pas cette réforme, le gouvernement doit le comprendre". Selon elle, "toutes les organisations syndicales sont unies par la même détermination à gagner", à obtenir le retrait de ce projet de loi. "C'est le mandat que m'a donné ce congrès de la CGT donc moi je continuerai comme cela".

"On d'autres qu'on réforme." Le rendez-vous de l'intersyndicale mercredi chez Élisabeth Borne risque d'être "très court", craint @BinetSophie pour qui le pays est impossible à "diriger dans ces conditions". #le7930inter pic.twitter.com/XJyI6m9Vdl >— France Inter (@franceinter), via Twitter

"Cette réforme ne s'appliquera jamais"

Une onzième journée de mobilisation est prévue le 6 avril, alors que le Conseil constitutionnel, saisi par Matignon et les oppositions, se prononcera huit jours plus tard (le 14 avril) sur la conformité du texte avec la Loi fondamentale et l'organisation d'un Référendum d'initiative populaire (RIP) sur la réforme qui repousse l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans...

Sur France Inter, Sophie Binet a dit être "convaincue" que "cette réforme ne s'appliquera jamais", pointant du doigt "un vice de forme".

"D'une façon ou d'une autre, elle ne s'appliquera pas, c'est pour cela qu'il faut être très nombreux et nombreuses dans la rue le 6 avril", a lancé la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Elle croit à une forte mobilisation avec des manifestants "extrêmement nombreux pour gagner le retrait de cette réforme".