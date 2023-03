Retraites : mobilisation et perturbations contre le 49.3

Des manifestations sont prévues un peu partout en France et à Paris, le cortège s'élancera de la place de la Bastille à 14 heures.

(Boursier.com) — C 'est la première de mobilisation au niveau national après l'adoption de la loi constitutionnelle du 49.3, le 15 mars... De nombreuses perturbations sont à nouveau attendues ce jeudi contre la réforme des retraites, dans les transports, les raffineries ou encore l'Education nationale. Des manifestations sont prévues un peu partout en France et à Paris, le cortège s'élancera de la place de la Bastille à 14 heures.

La décision présidentielle de recourir à l'article 49.3 pour faire passer en force la très impopulaire réforme des retraites a amplifié la colère de l'opposition et des organisations syndicales contre ce projet qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Perturbations dans les transports

Le trafic promet d'être très perturbé à la SNCF et à la RATP. A Paris, la circulation sera restreinte sur la plupart des lignes de métro ainsi que sur les RER A et B. La SNCF prévoit pour sa part en moyenne un TER sur trois et seulement un TGV Inoui et Ouigo sur deux.

Du côté du transport aérien, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies de réduire leur plan de vol de 30% à l'aéroport de Paris-Orly et de 20% dans les aéroports Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac et Lyon-Saint-Exupéry.

Enseignants, éboueurs...

Dans l'enseignement, le premier syndicat du primaire, Snuipp-FSU, a dit prévoir entre 40% et 50% de grévistes jeudi.

Du côté des éboueurs, la CGT a indiqué que la grève en cours, qui provoque un amoncellement important de déchets dans les rues de Paris, était reconduite jusqu'à lundi dans l'ensemble de la filière.

Les employés des raffineries restent aussi en pointe dans la contestation après plus de deux semaines de grève reconductible, ce qui a poussé le gouvernement à mettre en oeuvre une première réquisition de personnels mardi sur le dépôt de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône.