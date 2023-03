Retraites : manifestations et tensions dans plusieurs villes de France après le recours au 49.3

"L'opposition oui est légitime, les manifestations sont légitimes. Le bordel, la bordélisation, non", a affirmé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

(Boursier.com) — Une nuit de colère... Alors que le gouvernement a décidé d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter, sans vote, la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes de France jeudi soir. Des groupes de personnes se sont notamment réunis à l'appel du syndicat Solidaires vers la place de la Concorde, à Paris, pour dénoncer "le coup de force de l'exécutif", comme le rapporte 'BFMTV'.

Entre 5.000 et 10.000 personnes étaient réunies, selon un chiffrage de 'Reuters', avant que la police ne procède à l'évacuation des lieux. Alors que les déchets s'amoncellent dans les rues de la capitale en raison de la grève des éboueurs, des piles de détritus ont été incendiées par des manifestants après l'évacuation de la place de la Concorde.

Des incidents ont également eu lieu dans d'autres villes, comme Marseille, Toulouse, Bordeaux, ou encore Lille. Au lendemain de ces débordements, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a remercié au micro de 'RTL' "les policiers et les gendarmes" mobilisés. Il a précisé qu'il y avait eu 258 interpellations à Paris, 310 dans toute la France, tout en ajoutant qu'il allait renforcer la sécurité des députés.

"Les places des villes et villages ne sont pas des ZAD"

Alors que des poupées à l'effigie du gouvernement ont été brûlées à Dijon, il a estimé que "l'opposition" et "les manifestations" étaient "légitimes", mais "le bordel, la bordélisation, non". "Les places des villes et villages ne sont pas des ZAD", a déploré Gérald Darmanin.

Ce vendredi, une action de blocage a eu lieu sur le périphérique parisien. A l'appel de la CGT, une centaine de manifestants a bloqué le périphérique à hauteur de la porte de Clignancourt et de la porte de Montreuil, selon des images de 'BFMTV', avant de se disperser.

Il est 22h00. Paris est en feu depuis maintenant 4h00. #revolution #Concorde #ReformedesRetraites pic.twitter.com/oIN2JrSHo5 — Florian Poitout (@FlorianPoitout), via Twitter

Des motions de censure attendues

Le chef de file de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a de son côté encouragé les manifestations spontanées : "Il va de soi que pour ma part, je les encourage, je pense que c'est par là que ça se passe". Il a également annoncé que LFI allait se ranger derrière la motion de censure que déposerait le groupe centriste Liot, fort de 20 membres.

Interrogé par 'Sud Radio' sur l'avancée de la motion, le président du groupe Liot à l'Assemblée Nationale, Bertrand Pancher a estimé que "c'est en bonne voie". "C'est bien parti. C'est pas encore fait", a-t-il affirmé.

Par ailleurs, l'intersyndicale, qui n'entend pas relâcher la pression, a appelé jeudi à la tenue le 23 mars d'une nouvelle journée de grève et de manifestations en France contre la réforme des retraites, qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans.