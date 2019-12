Retraites : Macron promet que la réforme "sera menée à son terme"

Retraites : Macron promet que la réforme "sera menée à son terme"









Dans ses voeux aux Français, le président de la République a réaffirmé mardi soir que la réforme des retraites "sera menée à son terme" et a demandé au gouvernement de trouver un "compromis rapide" avec les partenaires sociaux.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Emmanuel Macron a formulé ses voeux de la nouvelle année depuis l'Elysée, mardi soir, et il était particulièrement attendu sur la question de la réforme des retraites, alors que la grève dans les transports en commun entrera mercredi dans son 28ème jour.

Comme son entourage le laissait entendre ces derniers jours, le président de la République n'a pas reculé sur la réforme des retraites, réaffirmant qu'elle "sera menée à son terme", tout en précisant qu'elle prendra "en compte les tâches difficiles" pour "partir plus tôt".

Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de "trouver un compromis rapide", "avec les organisation syndicales et patronales qui le veulent". Il n'a donné aucune piste précise, et n'a pas évoqué la question de la modification ou de la modulation de l'âge-pivot de 64 ans pour toucher une retraite pleine. Une évolution sur ce sujet pourrait rallier au projet la CFDT, syndicat réformateur et premier syndicat de France.

Revaloriser les carrières des enseignants et des soignants

"Nous prendrons en compte les tâches difficiles pour permettre a ceux qui les exercent de partir plus tôt sans que cela soit lié à un statut ou à une entreprise", a cependant nuancé le chef de l'État, qui avait prévenu début octobre qu'il "n'ador(ait) pas le mot de 'pénibilité' ".

"Nous entamerons la revalorisation et la transformation des carrières des enseignants, des professeurs, des soignants. Je vois trop de divisions au nom des origines ou des intérêts. L'Etat et les services publics doivent renforcer l'unité françaises", a ajouté le chef de l'Etat. A quelques mois des élections municipales, Emmanuel Macron a aussi eu un "pensée chaleureuse" pour les maires de France, "piliers de la République".

Voeux 2020 aux Français. https://t.co/NkKKPTvJ6A — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), via Twitter

Des réactions politiques contrastées

Parmi les premières réactions, mardi soir, aux propos du président de la République, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, s'est contentée d'un court tweet : "Une fois de plus... rien".

Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, a de son côté tweeté : "ce ne sont pas des voeux mais une déclaration de guerre aux millions de Français qui refusent sa réforme. Tout le reste de son discours sonne faux et creux. Un extraterrestre a parlé".

Gilles Legendre, chef de file des députés LREM, a en revanche soutenu la position présidentielle en affirmant via Twitter que "les députés LaREM seront avec Emmanuel Macron les bâtisseurs de cette ''France en commun'' de la décennie 2020, conciliant audace de la transformation et vertu du dialogue. Avec le gouvernement, ils seront les artisans du compromis sur les Retraites souhaité par le président".

Les transports SNCF et RATP toujours très perturbés ce mercredi

En attendant la reprise des négociations la semaine prochaine, le trafic des trains restera perturbé mercredi, avec un TGV sur trois, et jeudi, avec un TGV sur deux, tandis que la RATP prévoit toujours un trafic "très perturbé" mercredi, 8 lignes de métro restant totalement fermées, en raison de la grève contre la réforme des retraites.

Les TER circuleront à raison de 4 sur 10 mercredi et 5 sur 10 jeudi. On comptera un Transilien sur 5 en moyenne mercredi et 3 Transilien sur 10 jeudi et les Intercités circuleront à raison de 1 sur 10 mercredi et 1 sur 4 jeudi. Le trafic international restera perturbé ces deux jours.

Blocages en vue dans les raffineries et la justice

Avant même l'intervention du chef de l'Etat, la Fédération CGT de la Chimie a appelé mardi matin à un blocage de toutes les installations pétrolières - raffineries, terminaux pétroliers, dépôts - pendant 96 heures, du 7 au 10 janvier, pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites.

De leur côté, les musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Paris en grève contre la réforme des retraites ont organisé mardi un mini concert sur les marches de l'opéra Bastille. Et les avocats ont appelé à une "grève dure" contre la réforme, promettant notamment des "actions de blocage" de la justice à partir du lundi 6 janvier.