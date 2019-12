Retraites : Macron prêt à des retouches ?

Le chef de l'Etat serait prêt à revoir sa copie, en fonction des discussions avec les syndicats dans les prochaines heures... mais "sans dénaturer" sa réforme des retraites.

(Boursier.com) — Emmanuel Macron prêt à est-il prêt à assouplir sa position, au 14ème jour de mobilisation contre la réforme des retraites ? Le président français "n'abandonnera ni ne dénaturera le projet de réforme du système de retraites mais est disposé à l'améliorer par le truchement des discussions avec les syndicats", selon une source à l'Elysée citée par l'agence de presse Reuters.

Le chef de l'Etat a par ailleurs demandé au gouvernement de rester disponible "autant que de besoin" pendant les fêtes afin de poursuivre les discussions avec les partenaires sociaux et d'obtenir éventuellement une "pause" dans le mouvement de grèves et de manifestations, selon cette même source. Le Premier ministre, Edouard Philippe, doit recevoir ce mercredi et demain jeudi les organisations syndicales et patronales.

Pression

Face à l'exécutif, l'intersyndicale mobilisée contre le projet gouvernemental de réforme des retraites maintient la pression. Elle a appelé mardi, à l'issue d'une troisième journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations, à une nouvelle journée de mobilisation le 19 décembre.

La CGT-FO-Solidaires-FSU et les syndicats étudiants Fidl, Unef, MNL et UNL appellent à "organiser des actions de grève et de manifestation partout où c'est possible, notamment le 19 décembre par des mobilisations locales et ce, jusqu'à la fin de l'année." "Sans annonce du retrait, il n'y aura pas de trêve", dit l'intersyndicale dans un communiqué, précisant qu'elle décidera des suites nécessaires, "au-delà du mois de décembre", faute de réponse du gouvernement dans les prochaines heures...

1,8 million de manifestants ?

La mobilisation a cependant fléchi mardi, malgré l'appel de la CFDT, pourtant réformiste, à se joindre pour la première fois à la manifestation organisée par la CGT.

D'après le ministère de l'Intérieur, les manifestations de mardi ont rassemblé 615.000 personnes contre 806.000 lors de la première journée de mobilisation le 5 décembre. La participation a cependant été plus importante à Paris (76.000 contre 65.000 le 5 décembre).

La CGT a recensé 1,8 million de manifestants, soit 300.000 de plus que le 5 décembre selon son décompte.

Delevoye remplacé par Laurent Pietraszewski

Deux jours après la démission du haut-commissaire aux Retraites, Jean-Paul Delevoye, le député La République en Marche (LaRem) Laurent Pietraszewski a été nommé secrétaire d'Etat chargé des retraites auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, selon un décret publié au Journal officiel mercredi.

Laurent Pietraszewski, porte-parole du groupe LaRem à l'Assemblée nationale, prendra part ce mercredi midi au Conseil des ministres. Jean-Paul Delevoye a démissionné lundi après une semaine de révélations en série sur ses activités parallèles, sources de possibles conflits d'intérêts, qui avaient fragilisé sa position en pleine contestation sociale contre "sa" réforme...