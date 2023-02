Retraites : les syndicats veulent "mettre la France à l'arrêt" le 7 mars

"Le 7 mars, on bloque tout, tout doit s'arrêter partout", a lancé le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

(Boursier.com) — Une pause avant une mobilisation massive début mars ? Alors que la cinquième journée de manifestation contre la réforme des retraites a nettement moins mobilisé que les précédentes, une partie de la France étant en vacances d'hiver, l'intersyndicale a d'ores et déjà appelé à "mettre la France à l'arrêt" le 7 mars prochain, et plusieurs branches prévoient des grèves reconductibles...

"Si malgré tout le gouvernement et les parlementaires restent sourds à la contestation populaire, les organisations syndicales appellent, dans le cadre interprofessionnel, à durcir le mouvement et à mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain, y compris par des débrayages quotidiens ; ce qu'ont déjà décidé les secteurs professionnels, comme l'énergie, la branche pétrole, les cheminots ou bien les portuaires et dockers", a prévenu la CGT.

"Le 7 mars, on bloque tout, tout doit s'arrêter partout", a lancé jeudi le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à Montpellier dans le cortège défilant contre la loi de réforme des retraites...

"La mobilisation est toujours là"

Soutenus par une large majorité de Français selon les études d'opinion, les syndicats dénoncent, pour rappel, le projet gouvernemental de reporter de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite, qui correspond à l'article 7 de la réforme. Après une semaine et demie de débats très houleux à l'Assemblée, seuls les tout premiers articles d'une réforme qui en compte 20 ont été discutés...

L'article 2, relatif à la création d'un "index senior" dans les entreprises, a été rejeté mardi soir. Les leaders syndicaux et nombre de députés souhaitent qu'un vote ait lieu à l'Assemblée sur l'article 7 avant la fin, fixée à vendredi soir, de débats ralentis par des milliers d'amendements déposés notamment par La France insoumise.

Jeudi 16 février, 440.000 personnes ont manifesté à travers le pays selon le ministère de l'Intérieur, tandis que la CGT revendique plus d'1,3 million de manifestants. "Les premiers chiffres montrent que [...] la mobilisation est toujours là et que la détermination est plus grande que jamais", a assuré à Albi (Tarn) le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui avait choisi de défiler au côté de son homologue de la CFDT Laurent Berger et des autres responsables syndicaux afin de souligner la forte implication des villes petites et moyennes.

"C'est la dernière sommation avant le 7 mars"

"C'est la dernière sommation avant le 7 mars", a affirmé de son côté Laurent Escure, secrétaire général de l'Unsa, cité par 'BFMTV'. "C'est l'occasion pour le gouvernement de prendre en compte l'ampleur de la contestation et peut-être de reculer avant le 7 mars", a-t-il ajouté. Selon un sondage Elabe "L'Opinion en direct" pour 'BFMTV', dévoilé mercredi, 58% des Français approuvent la volonté de l'intersyndicale de "mettre la France à l'arrêt" le 7 mars prochain.

"L'intersyndicale se saisira du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes pour mettre en évidence et dénoncer l'injustice sociale majeure de cette réforme des retraites envers les femmes", a également indiqué la CGT.