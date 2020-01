Retraites : les syndicats et le gouvernement ont 3 mois pour trouver 12 milliards d'euros

Retraites : les syndicats et le gouvernement ont 3 mois pour trouver 12 milliards d'euros









La conférence de financement, qui doit permettre de ramener le système de retraite à l'équilibre financier d'ici 2027, a débuté ce jeudi...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Coup d'envoi ce jeudi de la conférence de financement... État et partenaires sociaux ont trois mois, soit d'ici fin avril, pour s'entendre sur une série de mesures destinées à équilibrer les comptes du système de retraite en 2027. Les syndicats présents à la conférence, qui se tient au Conseil économique et social (Cese), sont la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC et l'Unsa.

"Cette conférence réunira des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs du secteur privé sur le modèle retenu par le projet de loi pour le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite universelle", précise l'article 57 du projet de loi.

Pour rappel, ce dispositif inédit a été lancé sur une proposition du secrétaire général de la CFDT Laurent Berger. L'objectif étant de trouver 12 milliards d'euros et ainsi éviter le retour de la fameuse mesure de l'âge pivot à 64 ans, qui avait été retirée provisoirement par le gouvernement début janvier.

La CFDT attend des chiffres "fiables et loyaux"

Cette somme doit ainsi permettre de combler le déficit annoncé du système de retraite à l'horizon 2027. Selon les calculs du Conseil d'orientation des retraites (COR), le déficit du régime est en effet évalué en l'état à 10 milliards d'euros en 2025 et 12 milliards en 2027.

Mais selon la CFDT, qui réclame au préalable un diagnostic précis des besoins à combler, ce déséquilibre viendrait moins d'une hausse des dépenses que d'un assèchement des recettes provoqué par les suppressions d'emploi dans la fonction publique. Sur 'BFMTV', Laurent Berger a dit attendre des chiffres "fiables et loyaux". "On veut pouvoir commencer par un élément d'expertise sur les besoins de financement du système... Ensuite, on pourra rentrer dans le fond du sujet", a-t-il affirmé.

Et en cas d'échec ?

En cas d'échec, le gouvernement avait déjà indiqué qu'il pourrait réintroduire l'âge pivot à 64 ans. Par ailleurs, c'est l'exécutif qui tranchera, comme avait prévenu Edouard Philippe. Le projet de loi "habilite" d'ailleurs le gouvernement à "prendre les mesures permettant d'assurer cet équilibre sans baisse des pensions ni hausse du coût du travail, au regard des propositions de cette conférence qui pourront être ainsi transcrites dans la loi".

Pour rappel, la CGT, qui réclame le retrait "pur et simple" de la réforme, avait exprimé son hésitation à se rendre à leur conférence, avant d'annoncer finalement sa participation. En début de semaine, Philippe Martinez avait expliqué sur 'franceinfo' : "Tous les endroits où on peut dire comment améliorer notre système actuel, on y est".