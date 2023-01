Retraites : les syndicats estiment avoir gagné leur deuxième pari !

La CGT revendique 500.000 personnes dans le cortège dans la capitale, contre 400.000 le 19 janvier. La mobilisation est également en hausse à Marseille, Rennes ou Bordeaux.

(Boursier.com) — Le pari semble gagné pour les syndicats ! Les Français apparaissaient une nouvelle fois fortement mobilisés ce mardi contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, auquel s'opposent les principales organisations syndicales dans un rare front uni et une grande partie de l'opposition...

Au départ de la manifestation parisienne, en début d'après-midi sur la Place d'Italie, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a annoncé des chiffres plus élevés que ceux de la première journée de mobilisation pour les rassemblements qui ont eu lieu dans la matinée en province, même si le nombre de grévistes semblait en baisse dans certains secteurs. Le syndicat estime que 500.000 personnes ont participé aux cortèges dans la capitale, contre 400.000 le 19 janvier. Les chiffres sont également en hausse à Marseille, Bordeaux, ou encore Rennes...

Début de la manifestation intersyndicale à Paris pour dire #NonALaReformeDesRetraites ?🏾#greve31janvier pic.twitter.com/rKMHOELGIf >— La CGT (@lacgtcommunique), via Twitter

"C'est mieux que le 19 janvier"

"Ce qui nous remonte des différents lieux de manifestations, c'est mieux que le 19 janvier", a approuvé son homologue de la CFDT, Laurent Berger... "On a le sentiment qu'on va faire encore plus de manifestants, ce qui est un vrai signal pour le gouvernement. C'est très mobilisé dans le privé, dans la métallurgie, le social, la santé..."

En revanche, le taux de grévistes apparaissait déjà en recul par rapport au 19 janvier dans plusieurs entreprises ou secteurs d'activité. A la SNCF, en dépit des perturbations massives, une source syndicale a évoqué 36,5% de grévistes à la mi-journée, soit environ 10 points de pourcentage de moins qu'il y a douze jours.

Mais moins de grévistes

Chez EDF, 40,3% des employés étaient en grève, un peu moins que le 19 janvier (44,5%), selon les chiffres de la direction. La production d'électricité était en baisse d'environ 5%, soit 3,4 gigawatts. La tendance était similaire chez Engie, qui a fait état de 34,3% de grévistes, contre 40% lors de la précédente journée de mobilisation.

Dans les raffineries, la CGT a dit avoir atteint des taux de 75 à 100% de grévistes, des chiffres contestés par TotalEnergies qui a évoqué 55% de grévistes dans l'ensemble de ses sites de raffinage et dépôt. Le géant pétrolier a indiqué que les expéditions de produits raffinés étaient une nouvelle fois interrompues, tout en assurant "qu'il n'y a pas de manque de carburants dans nos stations".

Le ministère de l'Education nationale a avancé un taux de grévistes de 23,52%, contre 35,15% le 19 janvier. Dans les seuls collèges et lycées, il atteignait 25,22%, selon le ministère, les syndicats parlant de leur côté de 55%.

Nouvel appel chez EDF

Alors que l'intersyndicale doit se réunir dans la soirée pour décider de la suite à donner au mouvement, un nouvel appel à la grève a d'ores et déjà été lancé à EDF et dans les autres entreprises des industries électriques et gazières, du 6 au 8 février, coïncidant avec des initiatives similaires à la SNCF et dans les raffineries...