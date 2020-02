Retraites : les salariés de la Banque de France conserveront leur régime spécial jusqu'en 2025

Le régime par capitalisation de la Banque de France, financé par la caisse de réserve de ses agents, sera prolongé...

(Boursier.com) — Après les policiers, les militaires, les pilotes ou contrôleurs aériens ou encore les danseurs de l'Opéra de Paris, les employés de la Banque de France ont à leur tour obtenu gain de cause !... Dans une lettre adressée au gouverneur de la banque centrale française François Villeroy de Galhau, consultée par 'Capital', le secrétaire d'Etat en charge des retraites Laurent Pietraszewski a en effet confirmé que le système spécifique de retraite de l'institution sera préservé jusqu'en 2025.

Les actifs de la caisse de réserve des employés de la Banque de France continueront ainsi de financer les pensions. Deux syndicats, la CGT Banque de France et SNABF Solidaires, ont également confirmé cette information aux "Echos".

Pour rappel, la CGT Banque de France avait décidé de rejoindre le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Début janvier, deux centres fiduciaires, chargés de l'entretien des billets et la gestion de leur bonne circulation, avaient été bloqués...

Gel systématique des augmentations de salaire depuis 2007

Créé il y a deux siècles par Napoléon, le régime spécial des salariés de l'institution possède une caractéristique qui peut surprendre, car il fonctionne entièrement par capitalisation, et non pas par répartition. Aligné sur celui de la fonction publique depuis 2007, il ne permet pratiquement plus de partir avant l'âge légal, ni de percevoir une pension majorée de 14% sans cotisation supplémentaire...

Leur caisse de retraite est donc conservée : Elle est alimentée par une cotisation de 11,1% payée par les employés et complétée par une caisse de réserve tenue par l'employeur afin d'assurer l'équilibre financier. En contrepartie, l'employeur n'accorde plus d'augmentations de salaire depuis 2007 "afin d'alimenter les fonds de la caisse de réserve", a rappelé Sophie Pitorson, secrétaire générale du syndicat national autonome du personnel de la Banque de France-Solidaires, citée par le magazine.

"On ne peut être totalement satisfaits"

La Banque de France s'est dit satisfaite de cette décision : "C'est un résultat positif de l'action qui a été menée collectivement par la direction de la Banque et les représentants du personnel", a affirmé l'institution dans une note interne.

Toutefois, la CGT a émis certains regrets concernant la disparition progressive du régime après 2025 pour être alignée sur le régime général... "Pour les gens nés avant 1975 et qui ne partiront pas à la retraite avant 2025, il y a aussi un vrai flou sur le niveau des pensions", a expliqué le syndicat.

"On ne peut être totalement satisfaits. Il y a une partie des personnels de la Banque de France dont le financement de la retraite ne sera que partiellement assis sur les réserves", a expliqué à 'Capital' le secrétaire général CFE-CGC à la Banque de France François Servant.