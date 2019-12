Retraites : les négociations reprennent ce mercredi à Matignon

Edouard Philippe a invité les syndicats et le patronat à de nouvelles réunions de travail bilatérales, mercredi, au lendemain de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Une autre réunion multilatérale cette fois se tiendra jeudi...

(Boursier.com) — Face au vent de contestation contre sa réforme des retraites, l'exécutif semble déterminé à trouver une issue négociée tout en affirmant sa détermination à mener à bien son projet. Le Premier ministre Edouard Philippe a ainsi invité, ce mercredi à partir de 14h30, les organisations syndicales et patronales représentatives pour de nouvelles réunions bilatérales de travail...

Alors qu'une nouvelle journée de manifestations contre la réforme s'est déroulée ce mardi, Edouard Philippe réunira aussi jeudi à 16h00 tous les partenaires sociaux lors d'une réunion multilatérale cette fois. Il recevra ensuite "en fin d'après-midi les dirigeants des entreprises publiques de transport pour faire le point sur le résultat des discussions engagées à la SNCF et à la RATP".

Les chiffres de mobilisation divergent selon les sources

Selon le ministère de l'Intérieur, 615.000 manifestants ont battu le pavé mardi dans toute la France, moins que les 806.000 comptés le 5 décembre par le même ministère. Mais selon la CGT, ils étaient 1,8 million, plus nombreux que le 5 décembre (1,5 million selon le syndicat).

Lundi, le gouvernement a subi un revers avec la démission du haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, dont la position était devenue difficile à tenir, après des révélations sur son '"oubli" de déclarer 10 sur 13 activités et mandats dans sa première déclaration d'intérêts.

"Détermination totale" du gouvernement

Mardi, Edouard Philippe a réaffirmé sa détermination à mener à bien la réforme des retraites. "Ma détermination, celle du gouvernement, celle de l'ensemble de la majorité est totale. Elle est totale sur la création de ce régime universel et sur la nécessité de faire prévaloir l'équilibre du système futur et la remise à l'équilibre du système actuel", a ainsi martelé le Premier ministre à l'Assemblée nationale.

La semaine dernière, les détails de la réforme dévoilés par Edouard Philippe n'avaient pas calmé la colère syndicale, ni les inquiétudes de nombreuses catégories de Français. En particulier, l'annonce par le Premier ministre de la création d'un âge-pivot à 64 ans pour prétendre à une retraite à taux plein, a irrité jusqu'à la CFDT, qui s'est jointe ce mardi au mouvement national (dont elle était absente le 5 décembre).

Pas de trêve de Noël

Les manifestations de ce mardi ont donc réuni un large éventail de mécontents, dont la CGT, la FSU, Solidaires, FO, mais aussi la CFTC, la CFE-CGC et la CFDT, sans compter des organisations de chômeurs, de lycéens, d'étudiants et même de Gilets jaunes.

Dans la soirée de mardi, l'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires a maintenu sa ligne dure face au gouvernement, en réclamant le "retrait total du projet" à l'issue d'une réunion. En l'absence de retrait du projet, les syndicats appellent à des actions locales ce jeudi 19 décembre et "jusque fin décembre".

Surtout, l'intersyndicale a décidé de ne pas observer de trêve de Noël dans les transports “jusqu'au retrait” du projet du gouvernement, selon leur communiqué commun.

Laurent Berger, le patron de la CFDT, s'est en revanche prononcé plus tôt dans la journée en faveur d'une "une forme de trêve jusque début janvier". "Je crois que (les citoyens) ont besoin de vivre un moment d'apaisement, de vivre les fêtes comme ils l'entendent et de pouvoir se déplacer comme ils l'entendent", a ajouté Laurent Berger sur la radio 'RTL'.

La SNCF s'organise pour ce week-end

De son côté, la direction de la SNCF a présenté mardi son plan de transports pour les fêtes. 53% des passagers ayant réservé auront leur train confirmé ce week-end des 21 et 22 décembre, 15% seront replacés dans un train partant le même jour, et les 32% restants (plus de 250.000 voyageurs) devront échanger eux-mêmes leur billet pour une réservation le même jour et vers la même destination, a détaillé la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard.

Sur ces deux jours, 70% des Thalys, 80% des Eurostar et 90% des trains Lyria devraient rouler, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse...