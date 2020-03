Retraites : les comptes de l'Agirc-Arrco passent dans le vert, une première depuis 9 ans !

Retraites : les comptes de l'Agirc-Arrco passent dans le vert, une première depuis 9 ans !









Le régime géré par les partenaires sociaux devrait dégager un résultat de 1,2 milliard d'euros en 2019, selon les données provisoires...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cela ne s'était pas produit depuis neuf ans ! Le régime de retraite complémentaires des cadres et des salariés du privé Agirc-Arrco est revenu à l'équilibre et enregistre même un excédent de 1,2 milliard d'euros en 2019, selon les résultats provisoires dévoilés jeudi...

"Après neuf années, l'Agirc-Arrco revient à l'équilibre et publie des résultats excédentaires pour l'exercice 2019. L'amélioration constante de son résultat technique ces dernières années, conformément à ses objectifs, résulte de la qualité du pilotage des partenaires sociaux et d'une bonne conjoncture économique", s'est félicitée la caisse gérée par les syndicats et le patronat.

Pour rappel, en 2018, le déficit du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui qui tablait encore en juin sur "un retour à l'équilibre en 2020", s'était creusé à 1,4 milliard d'euros.

Bonne tenue de l'emploi et hausses des cotisations

L'organisme géré par les partenaires sociaux a profité de la bonne tenue de l'emploi et des hausses de cotisations entrées en vigueur en 2019. Ainsi, le résultat technique de la caisse gérée par les syndicats et le patronat (c'est-à-dire la différence entre les ressources et les charges du régime, hors produits financiers générés par le placement des réserves) s'élève à 489 millions d'euros, alors qu'il était déficitaire de 1,9 milliard en 2018.

Côté réserves, elles atteignent un niveau record avec 66,8 milliards d'euros fin 2019. "Ces réserves ont permis de dégager des produits financiers de près de 700 millions d'euros qui viennent améliorer le résultat global du régime", indique l'Agirc-Arrco.

Bénéficiaire sur les quatre années à venir

Selon le président de l'Agirc-Arrco Jean-Claude Barboul, sur le pilotage des quatre années à venir, le régime sera en excédent. Il a également confirmé l'objectif de ramener les réserves à 50% des dépenses annuelles en 2033.

Fin février, la Cour des comptes avait déjà salué les efforts "de redressement et de rationalisation" du régime complémentaire de retraites, qui lui ont ainsi permis de retrouver un équilibre financier. "Les partenaires sociaux ont fusionné les régimes Agirc et Arrco et restauré la soutenabilité du régime ainsi unifié, en agissant sur les différents leviers à leur disposition (prestations, cotisations et âge de la retraite)", avait-elle indiqué, alors que les deux régimes avaient fusionné en janvier 2019.