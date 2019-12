Retraites : le soutien des Français à la grève baisse

Selon le baromètre Harris Interactive réalisé après l'intervention d'Edouard Philippe, 59% des Français soutiennent désormais le mouvement contre la réforme des retraites, soit 9 points de moins en une semaine.

(Boursier.com) — Alors qu'Edouard Philippe a dévoilé la très contestée réforme des retraites mercredi 11 décembre, le soutien des Français à la grève semble désormais fléchir. D'après le baromètre Harris Interactive pour 'RTL' et AEF Info, réalisé après l'intervention du Premier ministre sur TF1, une majorité de Français (59% des personnes interrogées) affirment toujours soutenir le mouvement. Ils étaient 68% la semaine dernière et 69% à la veille de la première journée de mobilisation, organisée jeudi 5 décembre.

"L'électorat d'Emmanuel Macron adopte, plus que par le passé, des attitudes positives à l'égard de la réforme. Surtout, l'électorat de François Fillon se positionne de plus en plus en faveur de la réforme et de ses acteurs", détaille Jean-Daniel Lévy, directeur du département Politique & Opinion d'Harris Interactive.

Les Français mitigés concernant les annonces d'Edouard Philippe

Mercredi 11 décembre, Edouard Philippe a présenté l'intégralité du texte devant le Cese (Conseil économique, social et environnemental), contenant plusieurs points essentiels tels que la fin des régimes spéciaux, le système universel à points indexés sur les salaires, l'âge d'équilibre à 64 ans ou encore l'entrée dans le système à partir de la génération née en 1975.

Selon le baromètre, l'opinion des Français reste assez mitigée concernant ces annonces. Pour 45% des sondés, le nouveau système de retraites est "juste", 44% estiment qu'elle "garantit l'avenir du système de retraites" et 43% jugent qu'elle est "facilement compréhensible". De manière plus globale, une majorité de Français ont approuvé 5 des 8 mesures de la réforme présentée par le Premier ministre.

Les Français font toujours plus confiance aux syndicats

Concernant la mise en place d'un âge d'équilibre à 64 ans (si une personne part à la retraite avant 64 ans, sa pension sera diminuée ; si une personne part à la retraite après 64 ans, sa pension sera augmentée), 47% des Français jugent qu'il s'agit "plutôt d'une mauvaise chose".

Le sondage montre également que les Français font toujours davantage confiance aux organisations syndicales (45%, stable), qui, de leur côté, n'ont pas été convaincues par ces annonces. Pour autant, 35% des sondés regardent positivement le gouvernement (soit une hausse 5 points en 4 jours et de 10 en une semaine) et 34% le Président de la République (+9 points en une semaine).