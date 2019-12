Retraites : le quatorzième "oubli" de Jean-Paul Delevoye

'Le Parisien' a révélé une nouvelle "omission" de la part de l'ancien haut-commissaire aux Retraites, concernant cette fois-ci sa rémunération perçue en tant que président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), entre 2014 et 2015.

(Boursier.com) — Quelques jours après sa démission, les révélations sur Jean-Paul Delevoye se poursuivent... Selon les informations du 'Parisien', l'ancien haut-commissaire aux Retraites va devoir s'expliquer sur un quatorzième "oubli" dans sa déclaration d'intérêts, qui vient alors s'ajouter aux précédents.

Une "omission" qui concerne cette fois-ci une rémunération qu'il avait perçue dans le cadre de sa présidence du Conseil économique, social et environnemental (Cese). De septembre 2014 à la mi-novembre 2015, Jean-Paul Delevoye aurait en effet touché la somme de 6.330,32 euros net par mois, "qu'il aurait dû déclarer (soit 7.690,40 brut)".

Une somme de 90.000 euros non déclarée

"Dans le détail en brut mensuel : 1.866,60 euros d'indemnité, 56 d'indemnité de résidence, 1.922,60 d'indemnité représentative de frais conseiller, 3.845,20 d'indemnité représentative de frais Président. Soit un total de près de 90.000 euros net", précise le quotidien.

Pour rappel, Jean-Paul Delevoye a annoncé son départ du gouvernement le 16 décembre dernier. Le parquet de Paris a par la suite annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire contre l'ancien haut-commissaire aux retraites, après avoir été saisi par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) "sur les faits de déclaration incomplète de ses intérêts à la HATVP", ainsi que "sur les conditions de cumul de rémunération" d'un emploi public avec des activités privées.

De pratiques polémiques

Mais les révélations du 'Parisien', qui a pu consulter un rapport d'une centaine pages concernant Jean-Paul Delevoye et ses pratiques au sein du Cese, ne s'arrêtent pas là. Ce document, qui est en fait un audit mené par le cabinet Technologia, avait pour but d'évaluer les risques psychosociaux parmi les agents depuis l'arrivée de l'ancien "monsieur retraites" à la tête de cette assemblée en 2010. Il évoque alors "un certain malaise quant à la confusion des missions et des moyens due à la détention en parallèle d'un mandat électif par le Président".

'Le Parisien' a mis aussi en lumière certaines pratiques polémiques de l'ancien sénateur, qui aurait profité de ses chauffeurs pour multiplier les allers-retours entre Paris (où siège le Cese) et Bapaume, ville dans le Pas-de-Calais dont il était maire jusqu'en 2014. "Souvent, le président partait le jeudi soir ou le vendredi et revenait le lundi. Et le chauffeur restait à Bapaume, nourri, logé", ont confié plusieurs sources interrogées par le quotidien.