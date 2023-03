Retraites : le patron du Medef "toujours pour cette réforme impopulaire"

"Les gens sont inquiets pour leur pouvoir d'achat et l'avenir, et on voit cette colère à travers les manifestants. Elle va au-delà des retraites", estime Geoffroy Roux de Bézieux.

(Boursier.com) — Plus de deux mois de crise à propos des retraites... Les syndicats sont attendus mercredi 5 avril à Matignon, et le Medef sera également présent pour rencontrer la Première ministre Elisabeth Borne. "Je suis toujours pour cette réforme impopulaire. Elle est difficile, elle est douloureuse, tous les autres pays l'ont fait. Elle est votée. Pour nous il est temps de passer à autre chose, d'essayer de trouver d'autres thèmes de négociation, peut-être changer de méthode, de plus faire confiance aux partenaires sociaux", a estimé vendredi matin sur RMC le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.

Une onzième journée de mobilisation est prévue le 6 avril, alors que le Conseil constitutionnel, saisi par Matignon et les oppositions, se prononcera huit jours plus tard sur la conformité du texte avec la Loi fondamentale et l'organisation d'un Référendum d'initiative populaire (RIP) sur la réforme qui repousse l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Une colère

La France traverse-t-elle une crise sociale ? Geoffroy Roux de Bézieux a évoqué une "colère". "Ce que je vois, c'est une économie qui fonctionne, les chiffres ne sont pas si mauvais, on résiste plutôt mieux que les autres pays. Je signale quand même un problème de logement, c'est une bombe à retardement. La construction neuve est en train de ralentir à toute vitesse, l'année 2023 ne va pas être bonne mais l'année 2024 va être catastrophique (...) et si les Français n'arrivent pas à se loger, on a un problème de citoyens", a-t-il déclaré.

"Si je mets ça de côté, l'économie résiste, mais les gens sont inquiets pour leur pouvoir d'achat et l'avenir, et on voit cette colère à travers les manifestants. Elle va au-delà des retraites. Je pense qu'on n'a pas complètement traité le sujet des Gilets jaunes, de la désindustrialisation , des villes moyennes qui souffrent. Ce sont ces sujets-là qu'il va falloir travailler dans les mois qui viennent", a poursuivi le patron des patrons.