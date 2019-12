Retraites : Laurent Berger (CFDT) estime être "très très loin" d'un accord...

Les négociations menées mercredi à Matignon se sont concentrées sur l'âge-pivot et de son possible aménagement, en vue de rallier les syndicats réformistes Unsa et CFDT. Mais leurs leaders se sont montrés peu enthousiastes à leur sortie...

(Boursier.com) — L'issue de la crise de la réforme des retraites s'est cristallisée mercredi autour de la question de l'âge d'équilibre, ou âge-pivot à 64 ans, à partir duquel on pourra prétendre à une retraite à taux plein dans le futur système de retraite. Les représentants des syndicats et du patronat ont été reçus à tour de rôle par Edouard Philippe et le nouveau secrétaire d'Etat aux retraites Laurent Pietraszewski, nommé en remplacement de Jean-Paul Delevoye.

Depuis plusieurs jours, la majorité tente de trouver l'idée qui permettra de convaincre les syndicats réformistes, principalement la CFDT et l'Unsa, qui ne sont pas hostiles au principe de la retraite par points (rejetée en bloc par la CGT et FO), mais qui refusent les mesures paramétriques comme l'âge-pivot...

La CFDT a constaté une nouvelle fois un désaccord sur l'âge-pivot

Toutefois, le leader de la CFDT, Laurent Berger, s'est montré assez réservé à sa sortie de Matignon mercredi soir, faisant état d'"ouvertures", tout en estimant être "très très loin d'être d'accord". "Nous avons constaté une nouvelle fois un désaccord" sur l'âge d'équilibre, a-t-il précisé.

"Notre détermination à obtenir un régime universel beaucoup plus juste et plus solidaire reste intacte", ainsi que notre détermination "de ne pas accepter les mesures d'équilibre (...) Nous ne voulons pas de cet âge d'équilibre. Je ne suis pas sûr que d'ici demain, quelque chose ait avancé". Il serait "très très prématuré" de parler d'un éventuel compromis, a-t-il ajouté.

Le dirigeant syndical a certes relevé des "ouvertures" sur plusieurs points, comme la pénibilité, le minimum contributif, les dispositifs de départ en retraite progressive ou la transition accompagnant la disparition des régimes spéciaux, "mais on est très très loin d'un accord", a encore déclaré Laurent Berger à la presse. Si les discussions n'aboutissaient pas, la CDFT appellerait à d'autre actions en janvier, a ajouté le leader de la CFDT.

La CGT continue de réclamer le retrait pur et simple de la réforme

Avant lui, le secrétaire général de l'Unsa, Laurent Escure, s'est de son côté dit "pas totalement rassuré" après son entretien avec le Premier ministre. "On a vu qu'il pouvait y avoir des ouvertures" notamment sur "la pénibilité, les fins de carrières, le minimum de pension, ou les adaptations pour des secteurs qui sont en tension aujourd'hui et qui sont inquiets", mais elles "restent à confirmer", a-t-il déclaré.

Quant à l'âge d'équilibre, si le gouvernement "maintient une mesure punitive", l'Unsa n'exclut pas une mobilisation "en janvier", a-t-il lui aussi averti.

Pour sa part, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a campé sur ses positions, rappelant que son organisation demandait purement et simplement "le retrait du projet de loi", et accusant le gouvernement d'afficher "une position idéologique".

Emmanuel Macron disposé à "améliorer" le projet d'âge-pivot

Mercredi, Emmanuel Macron, resté très discret depuis le début des grèves contre le projet de réforme, le 5 décembre dernier, a pourtant déclaré qu'il était ouvert à "une amélioration possible autour de l'âge pivot", selon l'entourage du chef de l'Etat, cité par l'agence 'AFP'.

L'Elysée a expliqué de son côté qu'Emmanuel Macron entend ne pas "dénaturer" le projet, "même s'il est disposé à l'améliorer, par le truchement des discussions avec les syndicats et au sein des établissements clé que sont la SNCF et la RATP". Les services de la présidence espèrent "des avancées d'ici la fin de la semaine".

Pour parvenir à l'équilibre du système, l'exécutif propose l'instauration progressive d'un âge pivot fixé à 64 ans en 2027, âge de départ permettant d'obtenir une retraite à taux plein assorti d'un système de bonus-malus.

Nouveau rendez-vous ce jeudi pour une réunion multilatérale

Le gouvernement s'est toutefois dit prêt à y renoncer si les partenaires sociaux parvenaient à se mettre d'accord sur des mécanismes alternatifs permettant d'atteindre l'équilibre budgétaire.

Parmi les alternatives figurent la baisse des pensions, l'augmentation des cotisations patronales ou encore la hausse des cotisations des salariés, autant de solutions qui semblent difficiles à mettre en oeuvre, compte-tenu des positions des syndicats, du patronat et de l'opinion publique sur ces questions. Laurent Berger s'est ainsi prononcé en faveur d'une hausse des cotisations patronales, mais les organisation patronales sont vent debout contre cette idée.

Les négociations se poursuivront ce jeudi à Matignon, au niveau multilatéral cette fois, alors que l'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires appelle à des actions locales en France ce jeudi et jusqu'à la fin du mois. "Sans annonce du retrait (du projet de réforme : ndlr), il n'y aura pas de trêve", a prévenu l'intersyndicale après la manifestation nationale de mardi.