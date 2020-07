Retraites : "la priorité des prochains mois, c'est la relance" pour Elisabeth Borne

La ministre du Travail estime toutefois que la situation financière du système des retraites doit être évoquée...

(Boursier.com) — Faut-il remettre sur la table le sujet de la réforme des retraites "dès cet été" comme le souhaite Emmanuel Macron ? Alors que les partenaires sociaux, qui ont été reçus jeudi à Matignon, ont tous fait savoir à Jean Castex que le dossier des retraites, n'était pas la priorité, la ministre du Travail Elisabeth Borne est plutôt allée dans le sens des syndicats.

"Le Premier ministre a souhaité, juste quelques jours après sa nomination, recevoir les partenaires sociaux.. L'objectif était de faire le tour de tous les dossiers qui sont devant nous dans les prochains mois. Mais je crois qu'il n'y a pas de doute : il y a unanimité sur le fait que la priorité des prochains mois, c'est de faire repartir notre pays et de sauver un maximum d'emploi et d'en créer des nouveaux, notamment à travers le plan de relance", a-t-elle affirmé sur 'Europe 1' ce vendredi.

Toutefois, Elisabeth Borne qui a remplacé Muriel Pénicaud au poste de ministre du Travail a estimé que la situation financière du système des retraites devait être évoquée. "On ne peut pas pour autant ignorer qu'il y a aussi un dossier qui existe, la situation financière des régimes de retraite s'est fortement dégradée du fait de la crise", a-t-elle expliqué.

Alors qu'en novembre dernier, la prévision de déficit du système de retraite pour cette année était de 4,2 milliards d'euros, le Conseil d'orientation des retraites (COR) avait indiqué mi-juin que cette estimation allait se dégrader fortement, atteignant les 29,4 milliards d'euros en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

La moitié de ce trou, soit environ 15 milliards, concerne la branche retraite de la Sécurité sociale, tandis que le régime complémentaire des salariés du privé (Agirc-Arrco) devrait également enregistrer une lourde perte. La ministre a souligné "la nécessité de trouver une méthode avec les partenaires sociaux pour voir comment on peut aborder aussi ce sujet... Déjà partager un constat, et puis définir une méthode et un calendrier".

"Aucun jeune sans solution à la rentrée"

Mais "on ne va pas détourner la tête de ce sujet, la priorité c'est la relance", a insisté l'ancienne ministre de l'Ecologie. Elisabeth Borne s'est d'ailleurs fixée pour objectif de n'avoir "aucun jeune sans solution à la rentrée", alors que 700.000 d'entre eux sont attendus sur le marché du travail cette année.

"C'est un enjeu majeur pour tout notre pays", a estimé la ministre, alors que "les jeunes ont consenti beaucoup d'efforts dans la crise, pour protéger nos aînés". "Maintenant, il faut leur renvoyer l'ascenseur", a-t-elle ajouté, tout en rappelant qu'une première mesure avait déjà été adoptée début juin. "On a déjà commencé sur l'apprentissage, avec une prime pour encourager les entreprises à poursuivre l'embauche d'apprentis", a-t-elle détaillé...