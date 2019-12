Retraites : la CGT revendique des coupures d'électricité volontaires et ciblées

Retraites : la CGT revendique des coupures d'électricité volontaires et ciblées









Des dizaines de milliers de foyers ont été privés de courant, notamment en Gironde à Lyon ou encore à Nantes lundi soir, suite à des actions liées au mouvement contre la réforme des retraites...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — "Ce n'est pas ça faire la grève, c'est du sabotage pur et simple", a dénoncé le maire Christian Estrosi sur son compte Twitter, alors que plusieurs coupures de courant ont été constatées à Nice suite à des actions liées au mouvement contre la réforme des retraites. Des dizaines de milliers de foyers en Gironde, à Lyon, Nantes ou encore Orléans ont également été brièvement privés de courant, selon le gestionnaire du réseau RTE...

Ces actions "liées à la grève" ont été revendiquées par le CGT-RTE. "Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire à chaque mouvement social, mais dès que nous pouvons, nous l'organisons et nous en sommes fiers", a affirmé Benjamin Amar, responsable de la politique revendicative de la CGT, à 'RMC'.

"Comme la gratuité des péages, ce n'est pas légal, mais Robin des Bois, il n'était pas dans la légalité. Ça suffit, il faut se donner les moyens", a-t-il ajouté...

Vers une poursuite des coupures d'électricité

La CGT a également annoncé mardi que les coupures d'électricité vont se multiplier jusqu'à la fin d'année pour pouvoir "peser sur l'économie". "Depuis le 5 décembre, nous sommes en grève reconductible dans l'Énergie. [...] On a vraiment essayé de contenir cette colère et de l'organiser au mieux, en organisant des reprises en main sur l'outil de travail et en ciblant des lieux stratégiques", a expliqué Sébastien Menesplier, secrétaire général de la CGT Énergie, au micro de 'RTL'.

Tous les foyers de #Lyon3 #Lyon6 #Villeurbanne & #Caluire été réalimentés à 10h55. Ces coupures d'#électricité seraient volontaires et liées au mouvement social actuel. 40 000 foyers coupés au plus fort de la coupure. @villedelyon @villeurbanne @villeCaluire pic.twitter.com/VMjpEFR00M — RTE AuvergneRh.Alpes (@RTE_aura), via Twitter

D'autres moyens de pression vont être exercés. "Les quinze jours qui vont se suivre, on est en train de réfléchir comment on va pouvoir basculer en heure creuse les usagers et remettre l'énergie à ceux qui ont été coupés par impayé", a-t-il affirmé.

Même s'il regrette des dommages collatéraux liés à ces actions, il a toutefois annoncé que la CGT compte "peser" aussi "par des formes de mobilisation et des rassemblements" durant les fêtes de Noël.

Plainte systématiquement déposée

Ce mercredi matin, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a également défendu les actions des agents, affirmant qu'elles visent à perturber les grandes entreprises et les bâtiments publics. "Ces coupures sont ciblées, et limitent l'impact sur les usagers. Quand on coupe la préfecture, je ne sais pas si le bâtiment d'à côté est coupé", a-t-il dit sur 'BFMTV-RMC'.

Selon RTE, près de 50.000 foyers ont été privés de courant en Gironde dans la nuit de lundi à mardi et 40.000 foyers à Lyon mardi matin. Dans un communiqué, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a indiqué condamner "ces faits inadmissibles, qui sont contraires aux principes du service public et n'ont rien à voir avec l'exercice du droit de grève constitutionnellement garanti".

"Ces agissements appellent la plus grande sévérité. La ministre s'est assurée que chaque acte fasse ainsi l'objet systématiquement d'une plainte et des procédures disciplinaires nécessaires", a également précisé son ministère...