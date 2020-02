Retraites : la CGT déconnecte 2.000 compteurs Linky !

Les consommateurs ne seront pas facturés jusqu'à la remise des cartes SIM par les agents syndiqués à la CGT...

(Boursier.com) — Après le blocage des raffineries et des ports, les coupures d'électricités, l'arrêt de trois incinérateurs en Île-de-France, la série d'actions "coup de poing" menée par le syndicat se poursuit... Comme le révèle 'France Bleu Lorraine', la CGT Mines Energies de Lorraine a coupé samedi les transmissions de consommation électrique de plus de 2.000 compteurs Linky dans les communes de Thionville, Joeuf et Réhon pour protester contre la réforme des retraites.

"Nous reprenons la main sur l'outil de travail afin de contribuer à la défense de l'intérêt général et pour obtenir les moyens nécessaires pour un véritable service public de l'énergie en France", a expliqué le syndicat...

"Nous ne sommes ni des casseurs, ni des nantis mais des lanceurs d'alerte d'un service public qui se meurt", ont affirmé de leur côté les agents de la CGT Mines Energie Thionville.

Electricité gratuite pour 2.000 foyers

Ainsi, en retirant les cartes SIM des compteurs Linky, qui permettent la transmission des données de consommation, les agents ont rendu l'électricité gratuite jusqu'à nouvel ordre pour plus de 2.000 foyers. "Les consommations électriques ne seront pas facturées tant que les cartes SIM ne seront pas restituées", a précisé Rachel Neis, la coordinatrice en Lorraine de la CGT Mines Energies, interrogée par 'France Bleu'.

Selon elle, l'objectif de cette action est de mener "une action populaire et bienveillante [...] pour que la population comprenne que nous agissons pour le bien commun". Depuis le 5 décembre dernier, ce type d'opération ciblée avait déjà été mené un peu partout en France...

Les centrales nucléaires, prochaines cibles ?

Cette action intervient alors que la commission spéciale de l'Assemblée nationale a débuté l'examen de la vaste réforme des retraites ce lundi. Les agents de la CGT Mines Energies, qui réclament l'abandon total du projet, ont déjà prévu d'autres actions coup de poing dans les jours à venir.

La CGT Mines-Energie a notamment menacé de s'en prendre à la production électrique. "Nous avons 19 centrales nucléaires qui sont aujourd'hui prêtes à arrêter la production d'électricité, cela se ferait bien évidemment dans le cadre sécuritaire qu'impose le nucléaire, mais nous pouvons très bien appuyer sur un bouton et arrêter la production", a prévenu Rachel Neis.