Retraites : la CGT coupe le courant dans plusieurs mairies en Île-de-France

"Les Robins des Bois de l'énergie ont effectué des opérations de sobriété énergétique auprès d'une quinzaine de mairies du sud-ouest de l'Île-de-France", a indiqué la CGT Energie Île-de-France.

(Boursier.com) — Nouvelle action coup de poing... Alors que la Première ministre, Elisabeth Borne, va envoyer des invitations aux syndicats la semaine prochaine pour tenter de renouer le dialogue après des mois de tensions liées à la réforme des retraites, la CGT Energie Île-de-France a mené une nouvelle action ce vendredi, revendiquant une coupure volontaire dans plusieurs mairies du sud-ouest de la région francilienne.

"Les Robins des Bois de l'énergie ont effectué des opérations de sobriété énergétique auprès d'une quinzaine de mairies du sud-ouest de l'Île-de-France qui par leur couleur politique soutiennent la réforme des retraites du Président Macron", explique le syndicat dans un communiqué. L'électricité a été coupée pendant une heure ce vendredi matin, et a été rétablie par la suite.

"Ces actions visent à montrer, s'il fallait encore le faire, que les salariés du secteur de l'énergie rejettent massivement cette réforme et resteront mobilisés jusqu'à son retrait", prévient-il.

Plus de 200 sites "disposent de compteurs qui n'enregistrent plus leur consommation"

La CGT Energie Île-de-France rappelle, par ailleurs, que plus de 200 sites, tels que des hôpitaux, des collèges et lycées ou encore des bibliothèques, dans la région "disposent de compteurs qui n'enregistrent plus leur consommation" pour leur éviter une facturation, et pour certains "depuis le début de cette bataille engagée contre la réforme des retraites".

Depuis le début du conflit social, les opposants multiplient les coupures de courant dans tout le pays. Jeudi soir, une coupure de courant revendiquée par la CGT Energies 47 a plongé dans le noir le stade Armandie, interrompant à la 51ème ministre le match Agen-Nevers, qui ouvrait la 29ème journée de Pro D2.

Le 20 avril dernier, la CGT avait également revendiqué deux coupures de courant, à l'aéroport de Montpellier et dans le collège de Ganges, où Emmanuel Macron a discuté d'éducation...