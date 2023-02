Retraites : la CGT appelle à "ne rien lâcher" dans la mobilisation

"Emmanuel Macron en fait une affaire personnelle. Il se décrédibilise face aux citoyens de ce pays. Il essaie de faire peur à l'opinion", estime son secrétaire général Philippe Martinez.

(Boursier.com) — Nouveau test pour les syndicats, alors qu'a débuté à l'Assemblée nationale l'examen du texte dans une ambiance tendue... Les Français étaient de nouveau mobilisés mardi contre le projet de réforme des retraites du gouvernement d'Elisabeth Borne.

Les perturbations dans les transports, notamment, sont un peu moins importantes que lors des deux précédentes journées de grèves, les 19 et 31 janvier, lors desquelles les autorités ont recensé plus d'un million de manifestants à travers la France et les syndicats plus de deux millions.

Plus ou moins ?

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a cependant affirmé avant le départ du cortège parisien mardi que le nombre de manifestants se situait sur le plan national "au niveau du 19 janvier, si ce n'est plus". "Il ne faut pas lâcher", a-t-il insisté. "Emmanuel Macron en fait une affaire personnelle. Il se décrédibilise face aux citoyens de ce pays. Il essaie de faire peur à l'opinion."

Philippe Martinez avait indiqué un peu plus tôt sur RTL que les syndicats feraient le point sur la mobilisation après les deux rendez-vous de la semaine, ce mardi et samedi. "La prochaine étape, c'est clairement samedi prochain avec une mobilisation qu'on souhaite populaire, qu'on souhaite massive, qu'on souhaite festive", a souligné le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, présent au côté de son homologue de la CGT à la manifestation parisienne. "C'est une folie démocratique de rester sourd" à cette contestation, a-t-il jugé.

À #Paris début de la manifestation intersyndicale pour dire #NonALaReformeDesRetraites #Greve7Fevrier pic.twitter.com/XWzaOpjlCI — La CGT (@lacgtcommunique), via Twitter

Les transports perturbés

Huit syndicats (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires) et cinq organisations de jeunesse ont appelé à dénoncer le texte, également contesté par l'ensemble des partis de gauche et le Rassemblement national. Le projet de réforme des retraites suscite, selon les sondages, l'opposition d'environ 70% des Français.

Sur ce front, le trafic est encore "fortement perturbé" à la SNCF et à la RATP. D'après le syndicat Sud-Rail, le taux de cheminots grévistes était à la mi-journée de 25% (36,5% le 31 janvier), avec un pic à 57% chez les conducteurs de train.

Dans le secteur de l'énergie, la mobilisation est importante dans plusieurs raffineries et dépôts de TotalEnergies, selon Force Ouvrière, qui a avancé des chiffres de 75 à 80% de grévistes à Flandres-Dunkerque, Feyzin et Donges, où l'expédition de produits pétroliers est d'après le syndicat interrompue pour 48 heures. Chez EDF, il y avait 30,3% de grévistes à la mi-journée, dix points de moins que la semaine dernière, selon les chiffres de la direction.

Baisse dans l'enseignement

Le mouvement touche aussi l'enseignement où le taux de grévistes était cependant en baisse par rapport au 31 janvier, selon les chiffres communiqués à la mi-journée par le ministère de l'Education nationale, qui a fait état d'une moyenne de 12,87% contre 23,52% la semaine dernière (14,17% chez les enseignants, contre 25,92%).

Plusieurs facultés, comme Rennes 2 et le campus de Tolbiac à Paris, ont par ailleurs été bloquées. Le député LFI Louis Boyard a avancé sur Twitter les chiffres de "15 facs bloquées, 200 lycées mobilisés" dans toute la France.

#Rennes #manif7fevrier Les étudiants Point de départ : Le campus de Rennes 2 bloqué depuis hier soir à la suite de l'AG animée par @LouisBoyard ? pic.twitter.com/UpkHe0OnyA — TVR La chaîne (@TVR35), via Twitter

L'intersyndicale doit se réunir mardi soir pour faire le point, alors qu'une nouvelle journée de mobilisation a déjà été annoncée pour samedi, jour de départ en vacances d'hiver pour une partie des Français. Les syndicats de la SNCF n'appellent pas à cesser le travail mais encouragent toutefois les cheminots à manifester.

Selon un sondage Ipsos/Le Cercle des Epargnants publié mardi, une majorité des Français restent opposés au texte du gouvernement. D'après cette enquête, si 57% considèrent que le système actuel doit être réformé, seul un sondé sur trois est favorable à la réforme telle qu'elle est prévue actuellement, une proportion qui a nettement diminué en un an (-7 points).