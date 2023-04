Retraites : l'intersyndicale appelle à "une journée de mobilisation exceptionnelle" le 1er mai

La CGT a également appelé à deux nouvelles journées d'action, les 20 et 28 avril, suite à la promulgation de la réforme des retraites...

(Boursier.com) — Alors que la réforme des retraites, avec sa mesure phare de recul de l'âge de départ à 64 ans, a été promulguée samedi, les syndicats ne décolèrent pas et entendent poursuivre le mouvement, faisant désormais du 1er mai, jour de la Fête du travail, la future échéance importante pour se mobiliser et faire plier le gouvernement.

Pour rappel, la loi sur la réforme des retraites a été validée vendredi dernier pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel, ouvrant la voie à sa promulgation par Emmanuel Macron malgré l'appel des syndicats à renoncer à cette étape définitive sur un texte contesté mais emblématique du début du second quinquennat présidentiel.

Dans un communiqué publié le 14 avril, l'intersyndicale a ainsi appelé "l'ensemble des travailleuses et travailleurs, des jeunes et retraité-es à faire du 1er mai 2023 une journée de mobilisation exceptionnelle et populaire contre la réforme des retraites et pour la justice sociale", précisant soutenir "les actions et grèves engagées et les initiatives intersyndicales de proximité qui seront décidées localement".

Appel à "un raz de marée populaire"

Interrogé sur 'BFMTV', la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a dénoncé une "réforme violente et brutale", tout en appelant à "un raz de marée populaire, une mobilisation historique, massive, familiale et festive" pour obtenir le retrait de la réforme.

De son côté, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a invité, sur 'TF1', les Français à "venir manifester très massivement partout en France, comme cela a été fait depuis début janvier" pour "dire non aux 64 ans et dire aussi qu'il faut agir dans les conditions de travail".

Deux nouvelles journées d'action, les 20 et 28 avril, sont également prévues à l'initiative de la CGT. La journée du jeudi 20 avril s'annonce d'ores et déjà compliquée pour de nombreux Français, alors que les syndicats de la SNCF ont évoqué "une journée d'expression de la colère cheminote".

L'exécutif nie toute "brutalité"

Dimanche, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a nié que le président de la République ait fait preuve de "brutalité" ou de "mépris" en promulguant de manière expresse la loi sur la réforme des retraites. Une allocution télévisée du chef de l'Etat est prévue ce lundi à 20 heures, et visera selon l'exécutif à "apaiser".

"Il n'y a pas de brutalité à appliquer la loi", a estimé le ministre, qui a porté la réforme des retraites au Parlement, lors de l'émission "Le Grand Rendez-Vous" sur 'Europe 1' et 'CNEWS'. "Il n'y a pas de mépris, mais une volonté de travailler avec tous", a-t-il assuré.